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12 февраля 2017, 11:22 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Щербак установил личный рекорд в АХЛ

Форвард «Сент-Джонса» Никита Щербак набрал 3 (1+2) очка в матче АХЛ с «Лихай Вэлли» (4:3).

Россиянин был признан третьей звездой матча. В последних 4 играх он набрал 5 (1+4) очков, а до этого не мог отличиться на протяжении 10 матчей подряд. Всего у него 25 (11+14) очков в 41 матче сезона, он улучшил свой прошлогодний личный рекорд в АХЛ — 23 очка в 48 матчах. Форвард «фантомов» Радель Фазлеев довёл безрезультативную серию до 14 матчей.

Форвард «Милуоки» Владислав Каменев забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго Вулвз» (4:3). Россиянин также сделал 2 голевые передачи и в итоге был признан второй звездой матча. Всего у него 33 (10+23) очка в 45 матчах в АХЛ при показателе полезности «+12».
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. В ночь на среду капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 206-ю шайбу, когда его команда находилась в большинстве, и единолично занял 14-е место по данному показателю в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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