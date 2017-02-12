Шайба Анисимова помогла «Чикаго» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

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Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась победой гостей со счетом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Рихард Паник (на 6-й и 39-й минутах), Патрик Кейн (10), Тревор ван Римсдайк (29) и российский форвард Артем Анисимов (56). У «Эмонтона» на 5-й минуте забил Патрик Марун.

«Чикаго» одержал пятую победу подряд и в следующем матче 18 февраля снова сыграет с «Ойлерз».