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12 февраля 2017, 10:28 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Шайба Анисимова помогла «Чикаго» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Чикаго» нанесли поражение «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Хоккеисты Чикаго нанесли поражение Эдмонтону в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась победой гостей со счетом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Рихард Паник (на 6-й и 39-й минутах), Патрик Кейн (10), Тревор ван Римсдайк (29) и российский форвард Артем Анисимов (56). У «Эмонтона» на 5-й минуте забил Патрик Марун.

«Чикаго» одержал пятую победу подряд и в следующем матче 18 февраля снова сыграет с «Ойлерз».

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