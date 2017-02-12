Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

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Встреча, прошедшая в столице США, завершилась победой хозяев льда со счетом 6:4 (3:0, 1:2, 2:2). Шайбами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (на 7-й минуте), Никлас Бекстрём (15), Том Уилсон (18), Дэниел Уинник (33), Зак Сэнфорд (58) и Маркус Юханссон (60). У «Анахайма» забивали Якоб Сильверберг (28), Хампус Линдхольм (38), Райан Кеслер (50) и Райан Гетцлаф (52). Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отдал голевую передачу в эпизоде со второй шайбой.

Передача Никиты Зайцева не спасла «Торонто» от домашнего поражения в матче с «Баффало» — 1:3 (0:3, 1:0, 0:0).

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Колорадо» со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) и продлил свою победную серию до пяти матчей. В составе «Эвеланш» голевую передачу сделал российский защитник Федор Тютин.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский был признан первой звездой победного матча «Блю Джекетс» с «Детройтом». «Коламбус» победил со счетом 2:1, а Бобровский отразил 35 бросков.

Результаты других матчей:

«Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1),

«Монреаль» — «Сент-Луис» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1),

«Аризона» — «Питтсбург» — 4:3 после овертайма (0:0, 2:1, 1:1, 1:0). Россиянин Александр Бурмистров («Койотис») отметился передачей.