Лундквист стал первым европейским голкипером, одержавшим 400 побед в НХЛ
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. «Рейнджерс» победили «Колорадо» со счетом 4:2 в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шведский голкипер
Российский защитник «Колорадо» Федор Тютин отметился результативной передачей.
В других матчах игрового дня «Виннипег» дома уступил «Тампе-Бэй» со счетом 1:4, а «Монреаль» также на своем льду проиграл «Сент-Луису» — 2:4.
«Баффало» в гостях был сильнее «Торонто» — 3:1. Российский защитник «Баффало» Никита Зайцев отдал результативную передачу, которая стала для него 23-й в сезоне.
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