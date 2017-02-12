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12 февраля 2017, 10:49 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Лундквист стал первым европейским голкипером, одержавшим 400 побед в НХЛ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. «Рейнджерс» победили «Колорадо» со счетом 4:2 в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шведский голкипер нью-йоркского клуба Хенрик Лундквист, отразив 32 из 34 бросков по своим воротам, записал на свой счет 400-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 12-м голкипером в истории лиги, добившимся подобного результата, и первым среди европейцев. При этом, чтобы добиться 400 побед, 34-летнему шведу потребовалось, по сравнению с другими вратарями, наименьшее количество матчей — 727. Лундквист был признан первой звездой встречи.

Российский защитник «Колорадо» Федор Тютин отметился результативной передачей.

В других матчах игрового дня «Виннипег» дома уступил «Тампе-Бэй» со счетом 1:4, а «Монреаль» также на своем льду проиграл «Сент-Луису» — 2:4.

«Баффало» в гостях был сильнее «Торонто» — 3:1. Российский защитник «Баффало» Никита Зайцев отдал результативную передачу, которая стала для него 23-й в сезоне.

Нью-Йорк Рейнджерс
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