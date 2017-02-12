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12 февраля 2017, 10:46 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал первой звездой матча с «Детройтом»

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. «Коламбус» выиграл у «Детройта» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский голкипер отразил 35 из 36 бросков по своим воротам. Увеличить
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В составе «Коламбуса» отличились Бун Дженнер (10) и Кэм Аткинсон (32). За гостей шайбу забросил Томас Ванек (17).

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

«Коламбус» занимает вторую строчку на Востоке, набрав в 54 матчах 75 очков. «Детройт» замыкает таблицу этой конференции, в 55 играх набрав 54 балла.

Перед началом встречи команды почтили минутой молчания память владельца «Детройта» Майка Илича, скончавшегося в пятницу на 88-м году жизни.

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