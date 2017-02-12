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12 февраля 2017, 0:48 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Шайба Проворова помогла «Филадельфии» одолеть «Сан-Хосе»

«Филадельфия Флайерз» переиграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, проходившая в «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии, завершилась со счётом 2:1 ОТ.

Два периода прошли без заброшенных шайб, а в третьей двадцатиминутке счёт в матче открыл Иван Проворов. Однако «Филадельфия» не смогла удержать преимущество и в меньшинстве пропустила от Патрика Марло. Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс Уэйн Симмондс.

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