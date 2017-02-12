Шайба Проворова помогла «Филадельфии» одолеть «Сан-Хосе»

Встреча, проходившая в «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии, завершилась со счётом 2:1 ОТ.



Два периода прошли без заброшенных шайб, а в третьей двадцатиминутке счёт в матче открыл Иван Проворов. Однако «Филадельфия» не смогла удержать преимущество и в меньшинстве пропустила от Патрика Марло. Встреча перешла в овертайм, где победу хозяевам принёс Уэйн Симмондс.