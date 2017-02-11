29 сейвов Худобина помогли «Бостону» одержать победу над «Ванкувером»

Встреча, проходившая на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, завершилась со счётом 4:3.



Бо Хорват открыл счёт на пятой минуте встречи, но «Бостон» сначала отыгрался благодаря голу Кевана Миллера, а в концовке периода Фрэнк Ватрано реализовал большинство. Во второй двадцатиминутке единственную шайбу забросил Александр Барроуз, поразивший ворота Худобина за секунду до сирены. В третьем периоде Колин Миллер вновь вывел хозяев вперёд, на что «Ванкувер» ответил шайбой Маркуса Гранлунда в большинстве. Победный гол забил Давид Пастрняк, отличившийся за две минуты до финальной сирены.



Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин провёл на площадке 12 минут 27 секунд, применил два силовых приёма и заработал показатель полезности «-1″.

Вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 29 из 32 бросков, одержав вторую победу в сезоне.