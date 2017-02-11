Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28742393/
11 февраля 2017, 20:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Оттава» выставила вратаря Хэммонда на драфт отказов

«Оттава Сенаторз» выставил вратаря Эндрю Хэммонда на драфт отказов.

Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

В текущем сезоне 29-летний Хэммонд провёл шесть матчей, пропуская в среднем 4,08 шайбы за игру и отразив 83,7% бросков. В системе «Оттавы» голкипер выступал с сезона-2013/14. Лучшим для него стал сезон-2014/15, в котором он одержал 20 побед в 24 играх с процентом отражённых бросков 94,1 и коэффициентом надёжности 1,79 и помог своей команде попасть в плей-офф.

Оттава Сенаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России