«Оттава» выставила вратаря Хэммонда на драфт отказов

Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.



В текущем сезоне 29-летний Хэммонд провёл шесть матчей, пропуская в среднем 4,08 шайбы за игру и отразив 83,7% бросков. В системе «Оттавы» голкипер выступал с сезона-2013/14. Лучшим для него стал сезон-2014/15, в котором он одержал 20 побед в 24 играх с процентом отражённых бросков 94,1 и коэффициентом надёжности 1,79 и помог своей команде попасть в плей-офф.