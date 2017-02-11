Кара неизбежна. Как НХЛ может наказать Овечкина за Олимпиаду

На днях вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что НХЛ заблокирует возможное решение владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса отпустить игроков команды на Олимпиаду в Пхенчхане, если сама лига скажет Играм «нет». Меня, естественно, заинтересовал этот вопрос, и я попытался разобраться, что же может случиться, если условный Александр Овечкин плюнет на любые решения и приедет в Корею по собственной инициативе.

Я и раньше штудировал Коллективное соглашение, выискивая пункты, согласно которым НХЛ могла бы что-то предпринять, дабы не допустить возможного «бардака», как выразился главный инсайдер всея Северной Америки Боб Маккензи. Но без особого усердия, поскольку предполагал, что лига, чьи изначальные требования были полностью удовлетворены ИИХФ, скажет Олимпиаде «да». Однако время идет, а стороны все никак не сблизятся, хотя уже и МОК включился, сам Томас Бах затребовал встречи с Гэри Беттмэном и Дональдом Фером. Которая, правда, ни к чему так и не привела.

Цитата «Я абсолютно уверен, что НХЛ убедит Леонсиса в том, что он не может идти вразрез с официальной позицией. В противном случае лига просто может лишить “Вашингтон” права проводить домашние матчи»

Первым делом я обратился к Биллу Дэйли, вице-президенту НХЛ, который, к сожалению, крайне дипломатичен. Его ответ на мой вполне конкретный вопрос «что же предпримет лига, если Леонсис возьмет и отпустит Овечкина на Олимпиаду» можно вносить в учебники по пиару: «Я всегда стараюсь избегать ответов на чисто гипотетические вопросы. А на данный момент подобный сценарий остается чисто гипотетическим. Давайте дождемся принятия определенных решений. Вот тогда, в конкретных обстоятельствах, уже можно будет обсудить, какие шаги предпримет лига по отношению к поставленному вами вопросу, если он еще будет актуален».

Само собой, меня это не удовлетворило. Пришлось обратиться к другим источникам по ту сторону океана. Пожелавшим остаться конфиденциальными. В первом случае мне сказали следующее: «То, о чем говорит Леонсис, никогда не произойдет. НХЛ этого не допустит. Клуб не в праве решать подобные вопросы. В данном случае Тед просто хочет, чтобы Овечкин к нему хорошо относился». Маловато конкретики, но этот человек точно знает, о чем говорит.

Во втором случае конкретики этой было побольше: «Я абсолютно уверен, что НХЛ убедит Леонсиса в том, что он не может идти вразрез с официальной позицией. В противном случае лига просто может лишить “Вашингтон” права проводить домашние матчи». И этот человек тоже знает, о чем говорит.

Теоретически, под данную ситуацию можно подогнать седьмой раздел устава НХЛ. Этот документ попал в более-менее свободный доступ, хотя сейчас вы его вряд ли сможете найти, только благодаря банкротству «Финикса», в результате чего он был предоставлен суду и наконец-то стал достоянием общественности. В свое время мне удалось раздобыть копию. Так вот, в этом разделе говорится о том, что клуб, препятствующий проведению соревнований (формулировка размытая, тем и хороша), должен быть оштрафован и, помимо этого, обязан возместить все расходы и финансовые потери соперника и лиги.

Сумму в данном случае определяет комиссионер НХЛ. И Беттмэн наверняка насчитает по полной программе. Денег у Леонсиса хватает, однако вряд ли он начнет ими разбрасываться. Кроме того, в конституции НХЛ, ставшей доступной в том же судебном процессе, предусмотрена возможность удаленного управления, если какой-то из клубов наносит тем или иным образом лиге ущерб.

То есть у НХЛ полным полно рычагов воздействия на Леонсиса. С Овечкиным лига ничего не смогла бы поделать, нет просто таких пунктов в Коллективном соглашении, если бы владелец «Кэпиталз» его отпустил. Но вот отпустит ли, когда юристы опишут ему ситуацию, — очень большой вопрос. А если клуб дисквалифицирует Ови на время отъезда — это развяжет НХЛ руки. И она сможет применить самые суровые санкции — вплоть до длительной или пожизненной дисквалификации.

Формально ничего НХЛ заблокировать не может. Но на деле все может обернуться большими неприятностями как для Овечкина, так и для «Вашингтона». При этом не исключено, что даже подобные последствия Александра не остановят. Но лучше бы МОК, ИИХФ и Национальная хоккейная лига договорились, и мы снова увидели сильнейших хоккеистов планеты в борьбе за золото Олимпиады. Тем более что они горят желанием представлять на ней свои сборные.