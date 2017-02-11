Кара неизбежна. Как НХЛ может наказать Овечкина за Олимпиаду
Корреспондент «СЭ» разбирается в том, какие санкции могут грозить форварду «Кэпиталз» и его клубу, если он решится поехать в Корею в случае неучастия энхаэловцев в Олимпийских играх.
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На днях
Я и раньше штудировал Коллективное соглашение, выискивая пункты, согласно которым НХЛ могла бы
Первым делом я обратился к Биллу Дэйли,
Само собой, меня это не удовлетворило. Пришлось обратиться к другим источникам по ту сторону океана. Пожелавшим остаться конфиденциальными. В первом случае мне сказали следующее: «То, о чем говорит Леонсис, никогда не произойдет. НХЛ этого не допустит. Клуб не в праве решать подобные вопросы. В данном случае Тед просто хочет, чтобы Овечкин к нему хорошо относился». Маловато конкретики, но этот человек точно знает, о чем говорит.
Во втором случае конкретики этой было побольше: «Я абсолютно уверен, что НХЛ убедит Леонсиса в том, что он не может идти вразрез с официальной позицией. В противном случае лига просто может лишить “Вашингтон” права проводить домашние матчи». И этот человек тоже знает, о чем говорит.
Теоретически, под данную ситуацию можно подогнать седьмой раздел устава НХЛ. Этот документ попал в
Сумму в данном случае определяет комиссионер НХЛ. И Беттмэн наверняка насчитает по полной программе. Денег у Леонсиса хватает, однако вряд ли он начнет ими разбрасываться. Кроме того, в конституции НХЛ, ставшей доступной в том же судебном процессе, предусмотрена возможность удаленного управления, если
То есть у НХЛ полным полно рычагов воздействия на Леонсиса. С Овечкиным лига ничего не смогла бы поделать, нет просто таких пунктов в Коллективном соглашении, если бы владелец «Кэпиталз» его отпустил. Но вот отпустит ли, когда юристы опишут ему ситуацию, — очень большой вопрос. А если клуб дисквалифицирует Ови на время отъезда — это развяжет НХЛ руки. И она сможет применить самые суровые санкции — вплоть до длительной или пожизненной дисквалификации.
Формально ничего НХЛ заблокировать не может. Но на деле все может обернуться большими неприятностями как для Овечкина, так и для «Вашингтона». При этом не исключено, что даже подобные последствия Александра не остановят. Но лучше бы МОК, ИИХФ и Национальная хоккейная лига договорились, и мы снова увидели сильнейших хоккеистов планеты в борьбе за золото Олимпиады. Тем более что они горят желанием представлять на ней свои сборные.
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