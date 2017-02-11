Шайбы Анисимова и Панарина помогли «Чикаго» победить «Виннипег»

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Виннипеге, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Патрик Кейн (16-я минута), Артем Анисимов (33), Данкан Кит (58), Мариан Госса (59) и Артемий Панарин (60). Авторами голов у хозяев стали Брайан Литтл (22) и Адам Лаури (59). Кроме того, Панарин отдал две результативные передачи, Анисимов — одну.

В другом матче «Миннесота» в серии буллитов на своем льду обыграла «Тампу Бэй» — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38.