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11 февраля 2017, 10:12 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Шайбы Анисимова и Панарина помогли «Чикаго» победить «Виннипег»

МОСКВА, 11 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» нанесли гостевое поражение «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты Чикаго Блэкхокс нанесли гостевое поражение Виннипег Джетс в матче регулярного чемпионата НХЛ. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Виннипеге, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Патрик Кейн (16-я минута), Артем Анисимов (33), Данкан Кит (58), Мариан Госса (59) и Артемий Панарин (60). Авторами голов у хозяев стали Брайан Литтл (22) и Адам Лаури (59). Кроме того, Панарин отдал две результативные передачи, Анисимов — одну.

В другом матче «Миннесота» в серии буллитов на своем льду обыграла «Тампу Бэй» — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38.

11.02.2017 04:00 Регулярный чемпионат MTS Centre
Виннипег Джетс 2:5 Чикаго Блэкхокс
(0:1, 1:1, 1:3)
Главные тренеры
Пол Морис Джоэль Кенневилль
Вратари
Коннор Хеллебайк 57:20 (К. Хеллебайк 58:09-58:49, К. Хеллебайк 59:44) Кори Кроуфорд
1-й период
02:35 Тобиас Энстрем
08:05 Блэйк Уилер
Патрик Кейн (А. Анисимов, А. Панарин) 15:37
Патрик Кейн 18:39
2-й период
21:43 Брайан Литтл (Т. Энстрем, П. Лайне)
Артем Анисимов (А. Панарин, П. Кейн) 32:16
3-й период
Никлас Яльмарссон 53:27
Данкан Кит (Н. Шмолц) 57:01
Маркус Крюгер 57:25
Мариан Хосса (Н. Яльмарссон) п.в. 58:09
58:49 Адам Лаури (Дж. Армиа, Дж. Трауба)
Артемий Панарин (Д. Кит) п.в. 59:44
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), К. Хеллебайк (Виннипег Джетс), А. Панарин (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
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