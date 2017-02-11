Шайбы Анисимова и Панарина помогли «Чикаго» победить «Виннипег»
МОСКВА, 11 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» нанесли гостевое поражение «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Виннипеге, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу гостей.
В составе победителей шайбы забросили Патрик Кейн (16-я минута), Артем Анисимов (33), Данкан Кит (58), Мариан Госса (59) и Артемий Панарин (60). Авторами голов у хозяев стали Брайан Литтл (22) и Адам Лаури (59). Кроме того, Панарин отдал две результативные передачи, Анисимов — одну.
В другом матче «Миннесота» в серии буллитов на своем льду обыграла «Тампу Бэй» — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38.
|11.02.2017 04:00
|Регулярный чемпионат
|MTS Centre
|Виннипег Джетс
|2:5
|Чикаго Блэкхокс
|(0:1, 1:1, 1:3)
Главные тренеры
|Пол Морис
|Джоэль Кенневилль
Вратари
|Коннор Хеллебайк 57:20 (К. Хеллебайк 58:09-58:49, К. Хеллебайк 59:44)
|Кори Кроуфорд
|1-й период
|02:35
|Тобиас Энстрем
|08:05
|Блэйк Уилер
|Патрик Кейн (А. Анисимов, А. Панарин)
|15:37
|Патрик Кейн
|18:39
|2-й период
|21:43
|Брайан Литтл (Т. Энстрем, П. Лайне)
|Артем Анисимов (А. Панарин, П. Кейн)
|32:16
|3-й период
|Никлас Яльмарссон
|53:27
|Данкан Кит (Н. Шмолц)
|57:01
|Маркус Крюгер
|57:25
|Мариан Хосса (Н. Яльмарссон)
|п.в.
|58:09
|58:49
|Адам Лаури (Дж. Армиа, Дж. Трауба)
|Артемий Панарин (Д. Кит)
|п.в.
|59:44
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), К. Хеллебайк (Виннипег Джетс), А. Панарин (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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