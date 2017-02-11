Владелец «Детройта» Майк Илич скончался в возрасте 87 лет

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В 1959 году Илич основал пиццерию Little Caesars Pizza, которая через несколько лет станет известной международной сетью. Ему принадлежала корпорация Olympia Entertainment, также владеющая сетью Fox Theatre, бейсбольным клубом «Детройт Тайгерс» и занимающаяся управлением различных сооружений, в число которых входит «Джо Луис Арена», где «Детройт» играет домашние матчи НХЛ. Чистые активы бизнесмена оцениваются в 2,7 млрд долларов, в 2014 году общий доход его компаний составил более 21,5 млрд долларов.

«Мой отец был лидером и задавал тон во всей организации и в семье. Он оказал положительное влияние на мир спорта и жизнь общества в целом. Мы всегда будем помнить его за его приверженность своим соратникам и Детройту, за его щедрое отношение к людям и преданность своим родным и близким», — сказал сын Илитча Кристофер, слова которого приводятся в заявлении.

Илич сам активно занимался хоккеем и выступал в юниорской лиге, но травма колена не позволила продолжить карьеру. Бизнесмен приобрел права на хоккейный клуб «Детройт», находившийся на грани выживания, в 1982 году. За это время «Детройт» шесть раз выходил в финал Кубка Стэнли и четырежды становился обладателем главного трофея НХЛ (1997, 1998, 2002, 2008). На данный момент товарный знак «Детройт» является одним из самых прибыльных в лиге.

За благотворительные программы Илич имеет государственные награды США. В 2000 году он создал детский фонд, который занимается развитием детских программ в сфере образования, обучения и здравоохранения. В 2003 году Илич был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, в 2004 году он был принят в Зал хоккейной славы Соединенных Штатов.