Владелец «Детройта» Майк Илич скончался в возрасте 87 лет
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» американский миллиардер Майк Илич скончался в пятницу в возрасте 87 лет. Об этом сообщает
пресс-служба клуба со ссылкой на заявление родственников.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В 1959 году Илич основал пиццерию Little Caesars Pizza, которая через несколько лет станет известной международной сетью. Ему принадлежала корпорация Olympia Entertainment, также владеющая сетью Fox Theatre, бейсбольным клубом «Детройт Тайгерс» и занимающаяся управлением различных сооружений, в число которых входит «Джо Луис Арена», где «Детройт» играет домашние матчи НХЛ. Чистые активы бизнесмена оцениваются в 2,7 млрд долларов, в 2014 году общий доход его компаний составил более 21,5 млрд долларов.
«Мой отец был лидером и задавал тон во всей организации и в семье. Он оказал положительное влияние на мир спорта и жизнь общества в целом. Мы всегда будем помнить его за его приверженность своим соратникам и Детройту, за его щедрое отношение к людям и преданность своим родным и близким», — сказал сын Илитча Кристофер, слова которого приводятся в заявлении.
Илич сам активно занимался хоккеем и выступал в юниорской лиге, но травма колена не позволила продолжить карьеру. Бизнесмен приобрел права на хоккейный клуб «Детройт», находившийся на грани выживания, в 1982 году. За это время «Детройт» шесть раз выходил в финал Кубка Стэнли и четырежды становился обладателем главного трофея НХЛ (1997, 1998, 2002, 2008). На данный момент товарный знак «Детройт» является одним из самых прибыльных в лиге.
За благотворительные программы Илич имеет государственные награды США. В 2000 году он создал детский фонд, который занимается развитием детских программ в сфере образования, обучения и здравоохранения. В 2003 году Илич был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, в 2004 году он был принят в Зал хоккейной славы Соединенных Штатов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter