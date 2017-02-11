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11 февраля 2017, 0:28 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Восстановление защитника «Детройта» Эрикссона займёт 12 недель

Защитник «Детройт Ред Уингз» Джонатан Эрикссон выбыл на 12 недель. Об этом сообщает MLive со ссылкой на генерального менеджера клуба Кена Холланда.

Эрикссон сломал руку в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6). В первом периоде шведский игрок получил перелом запястья после хита форварда столичной команды Никласа Бекстрёма, наказанного малым штрафом. Вскоре Эрикссону предстоит операция.

Ранее главный тренер команды Джефф Блашилл сообщил, что Эрикссон выбыл не менее чем на два месяца.

Детройт Ред Уингз
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