Восстановление защитника «Детройта» Эрикссона займёт 12 недель

Эрикссон сломал руку в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6). В первом периоде шведский игрок получил перелом запястья после хита форварда столичной команды Никласа Бекстрёма, наказанного малым штрафом. Вскоре Эрикссону предстоит операция.



Ранее главный тренер команды Джефф Блашилл сообщил, что Эрикссон выбыл не менее чем на два месяца.