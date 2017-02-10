Нападающий «Вашингтона» Бураковски выбыл до середины марта
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски выбыл до середины марта. Об этом сообщает
пресс-служба клуба со ссылкой на главного тренера команды Барри Тротца.
Бураковски получил травму руки, блокируя бросок в матче с «Детройт Ред Уингз». Операция хоккеисту не потребуется. В текущем сезоне форвард принял участие в 52 матчах, в которых набрал 29 (11+18) очков и заработал показатель полезности «+15».
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