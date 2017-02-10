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10 февраля 2017, 21:46 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Вашингтона» Бураковски выбыл до середины марта

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски выбыл до середины марта. Об этом сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на главного тренера команды Барри Тротца.

Бураковски получил травму руки, блокируя бросок в матче с «Детройт Ред Уингз». Операция хоккеисту не потребуется. В текущем сезоне форвард принял участие в 52 матчах, в которых набрал 29 (11+18) очков и заработал показатель полезности «+15».

Вашингтон Кэпиталз
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