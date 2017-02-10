Сидни Кросби: Чем раньше наберу 1000 очков, тем скорее меня перестанут спрашивать об этом

На данный момент канадец набрал 998 (368+630) баллов в 754-х играх в «регулярке». В сегодняшней встрече против «Колорадо» (4:1) Кросби не набрал ни одного балла.

— Очки сами о себе позаботятся, — цитирует сайт НХЛ Кросби. — Хочется, поскорее добраться до этой отметки. Чем раньше я этой сделаю, тем лучше. Я буду честным с вами, просто я уже устал отвечать на вопросы по этой теме. Так что я очень жду цифры в 1000 очков. Надеюсь, что это произойдет в скором времени.