Абрамов вышел на 3-е место в гонке снайперов QMJHL

Российский хоккеист забросил все три шайбы своей команды, включая победную в овертайме.



На счету Абрамова в настоящее время стало 77 (38+39) очков в 51 матче регулярного чемпионата QMJHL, он занимает третьи места в гонке бомбардиров и снайперов лиги. От лидера последней — Джованни Фиоре («Кейп Бретон») — Абрамов в настоящее время отстаёт на два гола.