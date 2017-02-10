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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28727125/
10 февраля 2017, 11:40 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Абрамов вышел на 3-е место в гонке снайперов QMJHL

Российский нападающий «Гатино» Виталий Абрамов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата QMJHL с «Руин-Норандой» (3:2 ОТ).

Российский хоккеист забросил все три шайбы своей команды, включая победную в овертайме.

На счету Абрамова в настоящее время стало 77 (38+39) очков в 51 матче регулярного чемпионата QMJHL, он занимает третьи места в гонке бомбардиров и снайперов лиги. От лидера последней — Джованни Фиоре («Кейп Бретон») — Абрамов в настоящее время отстаёт на два гола.
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