Абрамов вышел на 3-е место в гонке снайперов QMJHL
Российский нападающий «Гатино» Виталий Абрамов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата QMJHL с «Руин-Норандой» (3:2 ОТ).
Российский хоккеист забросил все три шайбы своей команды, включая победную в овертайме.
На счету Абрамова в настоящее время стало 77 (38+39) очков в 51 матче регулярного чемпионата QMJHL, он занимает третьи места в гонке бомбардиров и снайперов лиги. От лидера последней — Джованни Фиоре («Кейп Бретон») — Абрамов в настоящее время отстаёт на два гола.
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