Тарасенко догнал Овечкина, а Радулов и Марков спасли «Монреаль»

Новый Тарасенко и травма Штястны

Выездной матч с «Торонто» принёс поклонникам «блюзменов» классический набор из двух новостей — приятной и тревожной. Радость заключалась в том, что «музыканты» смогли одержать третью победу подряд, что стало самой длинной победной серией для команды начиная с ноября 2016 года. Лидер «Блюз» Владимир Тарасенко забил свой 26-й гол в сезоне (шестая шайба в семи последних матчах), сделав овертайм совсем коротким: к 20-й секунде дополнительного времени россиянин смог последовательно обыграть всю тройку игроков «Мэйпл Лифс», после чего голкипер Андерсен на деле убедился в силе и точности кистевого броска Владимира. В споре лучших снайперов Тарасенко догнал Александра Овечкина, с которым делит четвёртое место, отставая от Сидни Кросби на четыре шайбы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Well...that didn't take long for <a href="https://twitter.com/tara9191">@tara9191</a> to get #26. <a href="https://twitter.com/hashtag/STLvsTOR?src=hash">#STLvsTOR</a> <a href="https://t.co/TkaeM2FoYv">pic.twitter.com/TkaeM2FoYv</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/829893855117971456">10 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Печальной новостью стала очередная травма одного из ведущих игроков «Сент-Луиса», который несколько дней назад потерял до конца сезона молодого и энергичного Робби Фаббри. Очередной жертвой стал партнёр Тарасенко по тройке Пол Штястны, который в одном из эпизодов неудачно зацепился коньком за ногу форварда «Торонто» Кадри, после чего с трудом добрался до скамейки запасных. В одной из пауз Штястны попробовал выйти на лёд, чтобы проверить больное колено, но быстро понял, что играть не сможет, и ушёл в раздевалку.



«Матч с “Торонто” был настоящей проверкой для нас. Перед игрой мы знали, что встреча не будет такой же результативной, какая была на нашем льду, когда матч завершился со счётом 5:1. Мы обыграли хорошую команду, это было непросто. Овертаймы четыре на четыре мне тоже нравились, но когда играешь три на три, то на площадке намного больше пространства. Не думаю, что этот формат нравится тренерам, но игрокам он точно по душе. Из-за повреждений мы потеряли Робби Фаббри и Штястны, это отличные хоккеисты, но нам не стоит говорить о травмах. Завтра будет новый день, новый матч, в котором надо будет биться. Мы просто идём в бой друг за друга — в каждой смене, в каждом моменте, в каждом матче», — отметил Тарасенко. Следующей проверкой для его команды станет визит в Монреаль во главе с Радуловым и Пачьоретти.



Герой Пачьоретти и неутомимый Радулов

«Монреаль» смог прервать серию из четырёх поражений, вырвав победу в гостях у «Аризоны». Главным действующим лицом у «Канадиенс» был капитан команды Макс Пачьоретти, который провёл просто фантастический матч: на счету нападающего 4 (2+2) очка и 10 бросков в створ. Свой первый гол Пачьоретти забил уже на 57-й секунде встречи, и эта шайба стала 200-й в его карьере: в славную историю «Монреаля» он записал своё имя как 24-й хоккеист, которому удалось добраться до этой снайперской отметки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Career goal #200 for Patches. 57 seconds in.<br><br>Now THAT's a start the <a href="https://twitter.com/CanadiensMTL">@CanadiensMTL</a> are cool with. <a href="https://twitter.com/hashtag/MTLvsARI?src=hash">#MTLvsARI</a> <a href="https://t.co/uf27VzVw2j">pic.twitter.com/uf27VzVw2j</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/829879293832474629">10 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



В середине первого периода Андрей Марков удвоил преимущество гостей, мощным щелчком оформив свой первый гол после травмы и прервав 20-матчевую безголевую засуху, но во второй двадцатиминутке у «Монреаля» случился настоящий провал. За менее чем три минуты «Аризона» смогла трижды пробить Кэри Прайса, причём сделала это в трёх разных ситуациях: в большинстве, меньшинстве и неполных составах.



Возвращать уплывающую победу взялись тот же Пачьоретти и Радулов. Капитан гостей сначала забил сам, а затем выдал прекрасный пас Александру, который за 10 минут до конца основного времени вывел «канадцев» вперёд точным кистевым броском с пятачка. Сохранить этот счёт «хабы» не сумели, но «украсть» два очка у «Монреаля» оказалось невозможно: в овертайме всё решил выстрел Алекса Гальченюка, который впервые после травмы играл в первом звене.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Just zingin' in an OT winner like nothing, <a href="https://twitter.com/AGally94">@AGally94</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/MTLvsARI?src=hash">#MTLvsARI</a> <a href="https://t.co/guq9gv0OQu">pic.twitter.com/guq9gv0OQu</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/829919609264406528">10 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Голодный Кузнецов и Фатима, приносящая удачу

«Вашингтон» продлил свою победную серию до пяти матчей, уверенно обыграв на своей площадке «Детройт». Символическое вбрасывание перед игрой провела гостья «столичных» Фатима Аль-Али, которая за несколько дней пребывания в стане «Кэпиталз» стала настоящей звездой. Участие Фатимы вновь оказалось для «Вашингтона» удачным: благодаря этой победе клуб Александра Овечкина оторвался от преследователей в общей таблице лиги и вновь претендует на то, чтобы стать обладателем «Президент Трофи».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Gr8 selfie or the Gr8est!? Thanks <a href="https://twitter.com/FatimaAl_Ali">@FatimaAl_Ali</a> for being such an amazing ambassador for <a href="https://twitter.com/hashtag/HockeyIsForEveryone?src=hash">#HockeyIsForEveryone</a>! You're the best. <a href="https://twitter.com/hashtag/RockTheRed?src=hash">#RockTheRed</a> <a href="https://t.co/ujNfH07cJH">pic.twitter.com/ujNfH07cJH</a></p>— Washington Capitals (@Capitals) <a href="https://twitter.com/Capitals/status/829886862835740673">10 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сама встреча оказалась в меру упорной: «Вашингтон» играл с «Детройтом» в кошки-мышки, а когда потребовалось прибавить в активности, легко смог это сделать. Своё 12-е очко (6 голов, 6 передач) в 10 последних матчах набрал нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, организовавший стартовый гол Маркуса Юханссона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Jojo going hard in the paint <a href="https://twitter.com/hashtag/CapsWings?src=hash">#CapsWings</a> on <a href="https://twitter.com/CSNMA">@csnma</a> <a href="https://t.co/VGgKeH14Qy">pic.twitter.com/VGgKeH14Qy</a></p>— Washington Capitals (@Capitals) <a href="https://twitter.com/Capitals/status/829848967609356288">10 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кроме этого, Кузнецов отметился ещё одним любопытным моментом, когда перед вбрасыванием очень оригинальным способом помог линейному арбитру. Подобрав шайбу со льда, Евгений зажал её зубами и в таком виде презентовал лайнсмену.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Looks like <a href="https://twitter.com/Kuzya92">@Kuzya92</a> MIGHT be hungry... <a href="https://twitter.com/hashtag/RockTheRed?src=hash">#RockTheRed</a> <a href="https://t.co/XVRNTyL0lr">pic.twitter.com/XVRNTyL0lr</a></p>— Washington Capitals (@Capitals) <a href="https://twitter.com/Capitals/status/829883960960356354">10 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Любопытно, что Овечкин провёл на льду лишь 13 минут и 54 секунды, что лишь на одну секунду больше, чем его минимальное игровое время за всю карьеру. Оно было установлено в 2005-м году, когда Александр проводил свой первый сезон в НХЛ.



Гудлер повторил трюк Ожиганова

Нападающий «Далласа» Иржи Гудлер стал автором курьёзного автогола, повторив трюк защитника Игоря Ожиганова, который несколько лет назад, играя за «Сибирь», поразил собственные ворота во время отложенного штрафа. Однако если Ожиганов бросал по чужим воротам, не рассчитав силу и точность, то Гудлер сплоховал в более простой ситуации: в центре площадки он сделал пас назад, не заметив, что партнёры начали раскатываться для входа в чужую зону. Этот матч техасцы проиграли с разницей именно в одну шайбу, и вряд ли чешский ветеран «звёзд», с трудом нашедший себе клуб в нынешнем сезоне, может рассчитывать на продолжение сотрудничества с «Далласом».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">Oooops... <a href="https://twitter.com/hashtag/DALvsOTT?src=hash">#DALvsOTT</a> <a href="https://t.co/zvcZkZNHeR">pic.twitter.com/zvcZkZNHeR</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/829870703654629376">10 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Бобровский: 5 поражений в 6 матчах

«Коламбус» дома неожиданно уступил разобранному «Ванкуверу», который до этой встречи потерпел четыре поражения подряд. Дуэль между самым побеждающим вратарём сезона Сергеем Бобровским и ветераном «Кэнакс» Райаном Миллером завершилась в пользу канадца, который отразил все 33 броска по своим воротам. Бобровский сделал 21 сейв, но потерпел пятое поражение в шести своих последних матчах. Впрочем, винить себя российскому голкиперу не стоит, поскольку оборона «мундиров» в этой встрече позволяла соперникам излишне много.