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10 февраля 2017, 11:14 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Глава NBC: Олимпиада в Сочи была важна, так как в НХЛ играет много россиян

Председатель совета директоров NBC Sports Марк Лазарус прокомментировал ситуацию вокруг переговоров об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года.

Председатель совета директоров NBC Sports Марк <span class=error>Лазарус</span> прокомментировал ситуацию вокруг переговоров об участии игроков <span class=error>НХЛ</span> в Олимпийских играх 2018 года. Увеличить
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«Мы до сих пор не знаем, какой хоккей предстоит показывать. Четыре года назад мы тоже ждали, чем завершатся переговоры по Играм в Сочи, но тогда тон высказываний казался более оптимистичным. Сейчас оптимизма меньше, и большое влияние имеет географический фактор. Олимпийский хоккейный турнир в России был важен, потому что в НХЛ играет много российских хоккеистов. У Кореи подобных традиций нет. Конечно, мы бы хотели, чтобы энхаэловцы поехали в Пхёнчхан, хотя большую часть хоккейных матчей будем транслировать не мы, а кабельные каналы. По североамериканскому времени это будет ночь либо раннее утро. Но что бы ни случилось, я уверен, что это будет качественный хоккейный турнир», — приводит слова Лазаруса Newsday.
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