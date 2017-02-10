Глава NBC: Олимпиада в Сочи была важна, так как в НХЛ играет много россиян

«Мы до сих пор не знаем, какой хоккей предстоит показывать. Четыре года назад мы тоже ждали, чем завершатся переговоры по Играм в Сочи, но тогда тон высказываний казался более оптимистичным. Сейчас оптимизма меньше, и большое влияние имеет географический фактор. Олимпийский хоккейный турнир в России был важен, потому что в НХЛ играет много российских хоккеистов. У Кореи подобных традиций нет. Конечно, мы бы хотели, чтобы энхаэловцы поехали в Пхёнчхан, хотя большую часть хоккейных матчей будем транслировать не мы, а кабельные каналы. По североамериканскому времени это будет ночь либо раннее утро. Но что бы ни случилось, я уверен, что это будет качественный хоккейный турнир», — приводит слова Лазаруса Newsday.