Овечкин впервые за 316 матчей не нанес ни одного броска в створ ворот

Это произошло с хоккеистом впервые за последние 316 матчей в НХЛ. В последний раз Овечкин не попадал в створ в марте 2013 года в игре с «Каролина Харрикейнз».



В списке лучших снайперов регулярного чемпионата он делит четвёртое место с Владимиром Тарасенко (26 голов), на 4 шайбы отставая от лидера гонки Сидни Кросби.