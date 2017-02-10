Овечкин впервые за 316 матчей не нанес ни одного броска в створ ворот
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не нанес ни одного броска в створ ворот в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (6:3).
Это произошло с хоккеистом впервые за последние 316 матчей в НХЛ. В последний раз Овечкин не попадал в створ в марте 2013 года в игре с «Каролина Харрикейнз».
В списке лучших снайперов регулярного чемпионата он делит четвёртое место с Владимиром Тарасенко (26 голов), на 4 шайбы отставая от лидера гонки Сидни Кросби.
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