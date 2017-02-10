Скотти Боумэн награждён орденом Хоккея

83-летний канадец занимает первое место в истории НХЛ по числу (1244) тренерских побед, а с 1991 года входит в Зал хоккейной славы. Боумэн 14 раз завоёвывал Кубок Стэнли с четырьмя клубами — «Монреаль Канадиенс», «Питтсбург Пингвинз», «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс», при этом 9 раз — как главный тренер (рекорд НХЛ).



Дважды Боумэн становился обладателем приза Джека Адамса (лучший тренер — 1977 и 1996 гг.), а в 2012 году был удостоен высшей гражданской награды страны — ордена Канады. В настоящее время Боумэн занимает пост старшего советника «Чикаго», генеральным менеджером которого является его сын Стэн.