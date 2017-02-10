Штястны получил травму в матче с «Торонто»

В первой смене второго периода американский хоккеист столкнулся с форвардом «Лифс» Наземом Кадри. Штястны покинул лёд, затем вернулся на скамейку, но в середине второго периода ушел в раздевалку окончательно. После игры главный тренер «Блюз» Майк Йео не предоставил новой информации о его состоянии.



