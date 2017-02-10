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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28726430/
10 февраля 2017, 11:06 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Штястны получил травму в матче с «Торонто»

Форвард «Сент-Луис Блюз» Пол Штястны получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ).

В первой смене второго периода американский хоккеист столкнулся с форвардом «Лифс» Наземом Кадри. Штястны покинул лёд, затем вернулся на скамейку, но в середине второго периода ушел в раздевалку окончательно. После игры главный тренер «Блюз» Майк Йео не предоставил новой информации о его состоянии.
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