Штястны получил травму в матче с «Торонто»
Форвард «Сент-Луис Блюз» Пол Штястны получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ).
В первой смене второго периода американский хоккеист столкнулся с форвардом «Лифс» Наземом Кадри. Штястны покинул лёд, затем вернулся на скамейку, но в середине второго периода ушел в раздевалку окончательно. После игры главный тренер «Блюз» Майк Йео не предоставил новой информации о его состоянии.
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