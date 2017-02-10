Тарасенко делит первое место с Демитрой по победным голам в овертайме за «Блюз»
Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забил гол в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ).
Это был 7-й такой гол для россиянина в карьере. Таким образом, он сравнялся с лидером в истории «Блюз» по количеству голов в овертайме — Паволом Демитрой.
Тарасенко был признан первой звездой матча. Это 26-й гол россиянина в текущем чемпионате НХЛ. Всего в 55 матчах сезона на счету Тарасенко 53 (26+27) очка.
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