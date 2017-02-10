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10 февраля 2017, 10:24 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Джо Торнтон обогнал Модано и вышел на 23-е место по очкам в истории НХЛ

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:6) забил гол.

37-летний канадский хоккеист набрал 1375-е (381+994) очко в регулярных чемпионатах и вышел на 23-е место в истории НХЛ, обогнав Майка Модано (1374). 22-ю позицию в списке занимает Бретт Халл — 1391 очко. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки — 2857.

В 55 матчах текущего сезона на счету Торнтона 34 (4+30) очка.

Сан-Хосе Шаркс
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