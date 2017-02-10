Джо Торнтон обогнал Модано и вышел на 23-е место по очкам в истории НХЛ

37-летний канадский хоккеист набрал 1375-е (381+994) очко в регулярных чемпионатах и вышел на 23-е место в истории НХЛ, обогнав Майка Модано (1374). 22-ю позицию в списке занимает Бретт Халл — 1391 очко. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки — 2857.



В 55 матчах текущего сезона на счету Торнтона 34 (4+30) очка.



