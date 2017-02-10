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10 февраля 2017, 10:23 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Овечкин лишь на секунду превзошёл личный антирекорд по игровому времени

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче с «Детройт Ред Уингз» (6:3) провёл на льду лишь 13 минут и 54 секунды.

Этот показатель игрового времени стал для россиянина наименьшим в нынешнем сезоне. За всю карьеру в НХЛ Овечкин лишь один раз получал меньшее игровое время: в одном из матчей дебютного для себя сезона-2005/06 Овечкин получил от тренера 13 минут и 53 секунды.

В матче с «Детройтом» Александр не нанёс ни одного броска в створ. В списке лучших снайперов регулярного чемпионата он делит четвёртое место с Владимиром Тарасенко (26 голов), на 4 шайбы отставая от лидера гонки Сидни Кросби.

Вашингтон Кэпиталз
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«Вашингтон» одержал 11-ю домашнюю победу подряд в НХЛ, обыграв «Детройт»

«Вашингтон» одержал 11-ю домашнюю победу подряд в НХЛ, обыграв «Детройт»

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. «Вашингтон» обыграл «Детройт» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и одержал 11-ю домашнюю победу подряд, российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
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