«Аризона» не собирается переезжать из штата
Президент «Аризоны» Энтони Леблан заявил, что клуб не намерен переезжать из штата.
В СМИ появилась информация, что после того, как Университет штата Аризона вышел из соглашения с «Койотс» о строительстве новой арены для команды, клуб ознакомился с аренами в Портленде и Сиэтле.
— Недавно опубликованные газетой Glendale Star сообщения о том, что владельцы «Аризоны» рассматривают варианты переезда клуба на арену вне штата, являются абсолютно ложными, — цитирует
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