Иван Барбашев: В НХЛ играть даже проще, чем в АХЛ

21-летний хоккеист начинал сезон в «Чикаго Вулвз», а в конце января был в вызван в состав «Блюз». 8 февраля россиянин отметился дебютной шайбой в НХЛ.

— Поначалу было очень тяжело, когда меня подняли из АХЛ, — цитирует пресс-служба лиги Барбашева. — Очень сильно волновался, перед самой игрой серьезно потряхивало, но после первой смены волнение улеглось. Честно говоря, я думал, что будет очень тяжело, но оказалось все значительно проще. С каждой игрой я приобретаю новый опыт, есть игровое время, поэтому я очень доволен тем, что нахожусь здесь. Думаю, что и тренерский штаб доволен тем, как я учусь. Первый раз было тяжело, а сейчас становится все легче и легче. Все приходит с играми, с опытом.