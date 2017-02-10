Голы Радулова и Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

В составе «Монреаля» отличились Макс Пачиоретти (1-я и 43-я минуты), Марков (14), Радулов (50). Победную шайбу на 3-й минуте овертайма забросил Алекс Гальченюк. У «Аризоны» шайбы забросили Кристиан Дворак (34, 56), Макс Доми (36) и Алекс Голигоски (37).

Радулов сыграл в матче 19 минут 58 секунд, нанес три броска и забросил 14-ю шайбу в сезоне. Теперь на счету форварда 42 (14+28) очка по системе «гол+пас» в 54 матчах текущего чемпионата.

Марков провел на площадке 22 минуты 36 секунд, забросил шайбу, отдал результативную передачу, а также нанес два броска по воротам «Аризоны». 38-летний российский защитник набрал 24 (3+21) очка в 37 матчах сезона. Другой защитник «Монреаля» Алексей Емелин не смог набрать баллы за результативность, сыграв в матче 21 минуту 45 секунд.

«Монреаль» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков в 56 матчах. «Аризона» идет на 13-й строчке на Западе, имея в активе 41 очко после 52 игр. В следующем матче 11 февраля «Монреаль» дома сыграет против «Сент-Луиса», в тот же день «Аризона» также на своей площадке встретится с «Питтсбургом».

В параллельном матче «Питтсбург» на выезде обыграл «Колорадо» со счетом 4:1. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не принимал участия в матче из- за травмы.