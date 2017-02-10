«Оттава» нанесла «Далласу» четвёртое поражение подряд
«Даллас Старз» проиграл четвёртый подряд матч регулярного чемпионата НХЛ, потерпев выездное поражение от «Оттавы Сенаторз» со счётом 2:3.
В первом периоде ворота гостей поразили Дион Фанёф и Крис Келли. Антуан Русселль и Джейми Бенн сумели восстановить равновесие, но большего игрокам «Далласа» добиться не удалось.
Победу «Сенаторз» на 47-й минуте принёс точный бросок в исполнении Марка Стоуна.
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