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10 февраля 2017, 9:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Оттава» нанесла «Далласу» четвёртое поражение подряд

«Даллас Старз» проиграл четвёртый подряд матч регулярного чемпионата НХЛ, потерпев выездное поражение от «Оттавы Сенаторз» со счётом 2:3.

В первом периоде ворота гостей поразили Дион Фанёф и Крис Келли. Антуан Русселль и Джейми Бенн сумели восстановить равновесие, но большего игрокам «Далласа» добиться не удалось.

Победу «Сенаторз» на 47-й минуте принёс точный бросок в исполнении Марка Стоуна.

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Хоккеист «Далласа» Гудлер забил гол в свои ворота при попытке отдать пас

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Чешский нападающий «Далласа» Иржи Гудлер забросил шайбу в собственные ворота при попытке отдать передачу во время отложенного штрафа в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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