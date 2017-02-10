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10 февраля 2017, 9:52 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Лос-Анджелес» выиграл у «Флориды», Картер оформил дубль

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде выиграл у «Флориды Пантерз» со счётом 6:3.

На ранние голы Дастина Брауна и Джеффа Картера хозяева ответили точным броском Юсси Йокинена, однако на перерыв «Кингз» ушли с перевесом в две шайбы — отличился Тайлер Тоффоли.

Во втором периоде Таннер Пирсон, Картер и Дуайт Кинг довели счёт до разгромного. Джонатан Маршессо и Александр Барков сократили отставание «Пантерз», но добиться большего хозяева не смогли.

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