«Лос-Анджелес» выиграл у «Флориды», Картер оформил дубль

На ранние голы Дастина Брауна и Джеффа Картера хозяева ответили точным броском Юсси Йокинена, однако на перерыв «Кингз» ушли с перевесом в две шайбы — отличился Тайлер Тоффоли.



Во втором периоде Таннер Пирсон, Картер и Дуайт Кинг довели счёт до разгромного. Джонатан Маршессо и Александр Барков сократили отставание «Пантерз», но добиться большего хозяева не смогли.

