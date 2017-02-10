Гол Тарасенко в овертайме принес «Сент-Луису» победу над «Торонто» в НХЛ

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В составе «Сент-Луиса» отличились Патрик Берглунд (5-я минута) и Тарасенко, забросивший решающую шайбу на 20-й секунде дополнительного периода. У «Торонто» единственный гол забил Морган Райлли (39).

Для Тарасенко этот гол стал 26-м в текущем чемпионате. Всего на счету 25-летнего форварда теперь 53 очка (26+27) в 55 матчах. Тарасенко провел в матче 19 минут 49 секунд, нанес три броска и дважды заблокировал броски хоккеистов «Торонто». Другой российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев не смог отличиться результативными действиями за 14 минут на площадке, успев нанести два броска и провести два силовых приема.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев сыграл в матче 21 минуту 52 секунды, отметившись двумя силовыми приемами и одним заблокированным броском.

Благодаря победе «Сент-Луис» поднялся на шестое место в Западной конференции, набрав 61 очко в 55 матчах. «Торонто» занимает седьмую строчку в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 61 очко после 53 игр. В следующем матче 11 февраля «Сент-Луис» на выезде встретится с «Монреалем», в тот же день «Торонто» дома сыграет против «Баффало».