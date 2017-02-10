«Вашингтон» одержал 11-ю домашнюю победу подряд в НХЛ, обыграв «Детройт»

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В составе «Вашингтона» голы забили Маркус Йоханссон (6-я минута), Бретт Коннолли (19), Ти Джей Оши (22, 55), Джон Карлсон (45) и Никлас Бэкстрем (59). У «Детройта» шайбы забросили Андреас Атанасиу (14, 17) и Хенрик Зеттерберг (42).

Российский нападающий «Вашингтона» Кузнецов отдал голевую передачу, нанес один бросок и заработал показатель полезности «-1» за 16 минут и 11 секунд на льду. На счету 24-летнего форварда теперь 44 очка (12+32) в 55 матчах сезона. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог набрать баллы за результативность, отметившись лишь четырьмя силовыми приемами за 13 минут 54 секунды на площадке.

«Вашингтон» смог одержать 11-ю домашнюю победу подряд, забросив соперникам в этих матчах 56 шайб, пропустил «Вашингтон» только 15 голов. Последнее поражение на своей площадке хоккеисты «Вашингтона» потерпели еще в прошлом году, когда 29 декабря в серии буллитов уступили «Нью-Джерси» (1:2). Кроме того, «Вашингтон» стал первой командой с 1971 года, которая забрасывала не менее пяти шайб в 10 домашних играх кряду. С 6 декабря 1970 года по 23 января 1971 года «Бостон» также забивал не менее пяти голов в 10 играх на своей площадке подряд.

«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 55 матчах. «Детройт» идет на последней, 16-й строчке на Востоке, имея в активе 54 очка после 54 игр. В следующем матче 11 февраля «Вашингтон» дома сыграет против «Анахайма», в тот же день «Детройт» на выезде встретится с «Коламбусом».

В параллельном матче «Баффало» дома уступил «Анахайму» (2:5), клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Нэшвилл» (4:3).