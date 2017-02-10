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10 февраля 2017, 9:44 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Рейнджерс» одолели «Нэшвилл», отыгравшись со счёта 0:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду переиграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3.

Коди Маклеод на 17-й минуте вывел гостей вперёд, а Калле Ернкрок в начале второго периода упрочил лидерство гостей. Хозяевам удалось отыграться благодаря точным броскам Михаэля Грабнера и Джея Ти Миллера.

Крис Крайдер и Райан Макдона в заключительной трети сделал счёт 4:2, после чего Роман Йози отыграл один гол. Большего гостям добиться не удалось.

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