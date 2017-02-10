«Рейнджерс» одолели «Нэшвилл», отыгравшись со счёта 0:2

Коди Маклеод на 17-й минуте вывел гостей вперёд, а Калле Ернкрок в начале второго периода упрочил лидерство гостей. Хозяевам удалось отыграться благодаря точным броскам Михаэля Грабнера и Джея Ти Миллера.



Крис Крайдер и Райан Макдона в заключительной трети сделал счёт 4:2, после чего Роман Йози отыграл один гол. Большего гостям добиться не удалось.