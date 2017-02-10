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10 февраля 2017, 9:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Дубль Перри помог «Анахайму» прервать череду поражений и выиграть у «Баффало»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде выиграл у «Баффало Сэйббрз» со счётом 5:2.

Кори Перри вывел гостей вперёд в концовке первого периода. На 27-й минуте Джей Айкел восстановил равновесие, однако большего добиться «Баффало» не удалось.

В заключительной трети ворота хозяев поразили Рикард Ракелль, Антуан Верметт и Перри, оформивший дубль. Расмус Ристолайнен отыграл один гол, а окончательный счёт установил Эндрю Кольяно.

Анахайм Дакс
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