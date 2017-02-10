Дубль Перри помог «Анахайму» прервать череду поражений и выиграть у «Баффало»

Кори Перри вывел гостей вперёд в концовке первого периода. На 27-й минуте Джей Айкел восстановил равновесие, однако большего добиться «Баффало» не удалось.



В заключительной трети ворота хозяев поразили Рикард Ракелль, Антуан Верметт и Перри, оформивший дубль. Расмус Ристолайнен отыграл один гол, а окончательный счёт установил Эндрю Кольяно.

