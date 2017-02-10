«Айлендерс» одержал волевую победу над «Филадельфией»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде выиграл у «Филадельфии Флайерз» со счётом 3:1.
На 13-й минуте Уэйн Симмондс вывел хозяев вперёд, на что «Айлендерс» вскоре ответили голом Джона Тавареса.
В начале второго периода Джейсон Чимера сделал счёт 2:1 в пользу гостей, а Кейси Цизикас на 42-й минуте установил окончательный результат.
«Флайерз» потерпели третье поражение подряд.
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