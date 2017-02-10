«Айлендерс» одержал волевую победу над «Филадельфией»

На 13-й минуте Уэйн Симмондс вывел хозяев вперёд, на что «Айлендерс» вскоре ответили голом Джона Тавареса.



В начале второго периода Джейсон Чимера сделал счёт 2:1 в пользу гостей, а Кейси Цизикас на 42-й минуте установил окончательный результат.



«Флайерз» потерпели третье поражение подряд.

