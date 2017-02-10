«Бостон» оказался сильнее «Сан-Хосе», Пастрняк оформил дубль
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на домашнем льду нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3.
На быстрый гол Дэвида Бэйкса гости ответили точным броском Джо Торнтона, однако затем в ворота «Сан-Хосе» влетело ещё две шайбы — отличились Патрис Бержерон и Давид Пастрняк.
В начале второго периода Дастин Браун отыграл один гол, но Тим Шаллер и Пастрняк, оформивший дубль сняли вопрос о победителе матча.
В заключительной трети команды обменялись голами Тимо Майера и Брэда Маршана.
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