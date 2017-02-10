«Бостон» оказался сильнее «Сан-Хосе», Пастрняк оформил дубль

На быстрый гол Дэвида Бэйкса гости ответили точным броском Джо Торнтона, однако затем в ворота «Сан-Хосе» влетело ещё две шайбы — отличились Патрис Бержерон и Давид Пастрняк.



В начале второго периода Дастин Браун отыграл один гол, но Тим Шаллер и Пастрняк, оформивший дубль сняли вопрос о победителе матча.



В заключительной трети команды обменялись голами Тимо Майера и Брэда Маршана.