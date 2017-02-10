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10 февраля 2017, 9:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Ванкувер» победил в Коламбусе, Бобровский пропустил три гола

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду проиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 0:3.

Во втором периоде ворота Сергея Бобровского поразили Даниэль Седин и Луи Эрикссон, а на старте заключительной трети Джейсон Мегна сделал счёт 3:0 в пользу канадцев, установив итоговый результат встречи.

Для «Кэнакс» эта победа стала первой после четырёх кряду поражений.

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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что российский нападающий «Пингвинов» Евгений Малкин не примет участия в ближайшей встрече команды в регулярном чемпионате НХЛ против «Коламбуса» (8 февраля в 3:00 по московскому времени).
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