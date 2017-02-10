«Ванкувер» победил в Коламбусе, Бобровский пропустил три гола

Во втором периоде ворота Сергея Бобровского поразили Даниэль Седин и Луи Эрикссон, а на старте заключительной трети Джейсон Мегна сделал счёт 3:0 в пользу канадцев, установив итоговый результат встречи.



Для «Кэнакс» эта победа стала первой после четырёх кряду поражений.

