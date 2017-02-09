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9 февраля 2017, 22:58 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Малкин может вернуться на лед в игре с «Аризоной»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не примет участие в сегодняшней встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». Об этом сообщил главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

Однако, по его словам, россиянин может вернуться на лед в игре с «Аризоной», которая состоится в субботу. Напомним, что Малкин получил повреждение нижней части тела и не играл с 24 января. Игрок уже возобновил тренировки.

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Новости НХЛ

Малкин полетел с «Питтсбургом» на выездные матчи НХЛ с «Колорадо» и «Аризоной»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, пропустивший несколько матчей из-за травмы, полетел с командой на выездные встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» и «Аризоной», сообщается на официальном сайте лиги.
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