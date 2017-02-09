Малкин может вернуться на лед в игре с «Аризоной»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не примет участие в сегодняшней встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». Об этом сообщил главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.
Однако, по его словам, россиянин может вернуться на лед в игре с «Аризоной», которая состоится в субботу. Напомним, что Малкин получил повреждение нижней части тела и не играл с 24 января. Игрок уже возобновил тренировки.
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