Игорь Куперман: Если НХЛ жестко оштрафует Овечкина за Пхенчхан, в России найдутся люди, которые это компенсируют

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После того, как «Торонто» подобрал Алексея Марченко с драфта отказов, впервые с 1990 года «Детройт» остался без единого россиянина. И символично, что велика вероятность первого за тот же срок непопадания «Красных Крыльев» в Кубок Стэнли. Обозреватель «СЭ» поговорил на эту тему с многолетним директором хоккейной информации «Виннипега» и «Финикса», ассистентом генерального менеджера сборной России на Олимпиаде-2002 Игорем Куперманом. Единственным, кстати, россиянином, попавшим в список 58 экспертов, которые недавно выбирали сотню лучших игроков в истории НХЛ.

Эту тему, как и олимпийскую, мы тоже не могли не затронуть. Но начали диалог все же с дерусификации и одновременного падения «Детройта». Русский «Детройт»: от Федорова до Марченко.

В МАВЗОЛЕЕ СКАЗАЛ КОЗЛОВУ: «ЕСЛИ БЫ ЭТОТ ДЯДЯ БЫЛ ЖИВ, ТЫ БЫ В НХЛ НИКОГДА НЕ УЕХАЛ».

— Для меня это исключительно важная тема, — сказал Куперман. — Ведь как раз в этом году исполнится ровно 20 лет с того момента, как Фетисов, Ларионов и Козлов впервые в истории привезли Кубок Стэнли в Москву. Я был тогда в составе делегации как консультант НХЛ. Так что происходящее для меня — личная потеря. Речь не только о том, что в «Ред Уингз» не осталось россиян, но и о том, как они играют.

— Что больше всего запомнилось из той поездки?

— В ней участвовали три вице-президента НХЛ, один из которых, по безопасности, до сих пор на своем посту, и мы эту поездку при встречах вспоминаем. Когда всей делегацией гуляли с Кубком Стэнли по Красной площади, мавзолей Ленина был закрыт. И вдруг нам предложили туда зайти. Хоть я и москвич, но в мавзолее никогда не был. В нем было очень тихо. Прямо передо мной шел Слава Козлов. И я ему шепнул на ухо: «Если бы этот дядя был жив, ты бы в НХЛ никогда не уехал». Слава не выдержал и рассмеялся во весь голос. Охрана на нас посмотрела очень недовольно. А Козлов после выхода из мавзолея выговаривал мне, что я его подставил.

— А Кубок Стэнли в мавзолей не внесли?

— Врать не буду, до этого не дошло. И не пытались. Запомнилось еще, как приехали в «Лужники» на футбольный матч, и игроки «Детройта» шли с Кубком Стэнли по беговой дорожке под рев трибун. Был еще ресторан, где контингент людей, находившихся в состоянии от среднего до тяжелого алкогольного опьянения, зашкаливал, и что могло быть с Кубком — неизвестно. Помню, что Кубок прятали на ночь где-то посреди Москвы. Куда-то под землю, в какое-то хранилище. Охрана была с самых верхов!

— Легендарный владелец «Детройта» Майк Илич, которому под 90, жив?

— Жив. Но читал, что он отошел от дел, и всем занимается его сын.

— Одна из самых знаменитых историй русского «Детройта» — как «Каролина» предложила Федорову сумасшедший контракт, включавший в себя бонус в 14 миллионов за выход в плей-офф, но «Ред Уингз» его повторил. Потому что якобы у Илича были старые личные счеты с владельцем «Ураганов» Питером Карманосом.

— Да, насколько слышал, там были личные неприязненные отношения, которые корнями уходят в глубокое прошлое. Я неоднократно видел бонусы игрокам даже за то, что они живыми и здоровыми приедут в тренировочный лагерь. На что говорил: «А за верно завязанные шнурки тоже полагается бонус?».

— Но никто не знает, выиграл ли бы «Детройт» еще два Кубка Стэнли, если бы там не было Федорова.

— Абсолютно верно. При этом прекрасно помню, как поменялась игра Сергея, когда он перешел в «Анахайм», по иронии судьбы, к Майку Бэбкоку. Его заставляли отходить чуть ли не к своим воротам. Но однозначно, что такими игроками нельзя разбрасываться никогда.

УХОД ДАЦЮКА СТАЛ ДЛЯ «ДЕТРОЙТА» ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛЕЙ.

— Многих удивило выставление на драфт отказов Марченко. А вас?

— Меня это очень удивило. Следил за ним очень давно, еще с тех времен, когда у него в России были разрыв и удаление селезенки. Лично с ним не знаком, но наблюдал за тем, как он играл в фарм-клубе и прорывался в основной состав «Детройта». Играя за сборную, Алексей и на Кубке мира, и на чемпионате мира в России оставил очень хорошее впечатление. Почти не сомневаюсь, что Марченко раскроется в «Торонто». Мне кажется, «Детройт» хочет кого-то приобрести во время дедлайна, и им нужно было освободить место. Почему именно его? Это действительно странно.

— По-вашему, Майк Бэбкок взял его с прицелом воссоединить с Никитой Зайцевым в ту пару, что была лучшей у сборной России на Кубке мира?

— Не думал об этом, но вполне может быть. Тем более что Бэбкок был в Москве, встречался с Зайцевым и ужинал с ним. Наблюдаю за «Торонто», и даже в победных матчах — вроде 6:5 у «Бостона» — с защитой у него дела обстоят неважно. И обратим внимание, сколько русскоговорящих сейчас у «Мэйпл Ливз». Зайцев, Сошников, Комаров, защитник Валиев в фарм-клубе. Теперь вот и Марченко. Может быть, Шэнахэн и Бэбкок планируют перенести русский клуб из Детройта в Торонто.

— Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Лэрри Мерфи в декабре сказал мне, что, на его взгляд, главная причина падения «Ред Уингз» — отъезд в Россию Павла Дацюка. Но ведь Волшебнику — уже 38! Они с Зеттербергом постарели, Лидстрем ушел, а замены им не нашлось.

— Правы и вы, и Мерфи. Уход Дацюка стал последней каплей. В список 100 лучших хоккеистов НХЛ в истории попали девять игроков того «Детройта». И это не считая Ларионова, Фетисова и Козлова. Представляете, какая это была команда! Айзерман, Федоров, Лидстрем, Гашек, Шэнахэн… Но удержать всех этих звезд в одной узде мог только Скотти Боумэн.

Мы в очень хороших отношениях с Кеном Драйденом — соседи и общаемся часто. Я спрашивал его про Боумэна — вы же помните, какая в «Монреале» была у него команда. И он говорил: «Скотти не ругал звезд. Но глядя на то, как он ругает других, мы наматывали на ус. Нам не хотелось оказаться на месте этих ребят».

— На ваш взгляд, отъезд Дацюка в СКА за год до истечения действующего контракта не связан с тем, что он ощутил безысходность нахождения в нынешних «Крыльях» и тупиковость его пути?

— Знаю Пашу со времен Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и не могу говорить за него — но думаю, что нет. Это уже не первый год, когда Дацюк по определенным причинам собирался приехать обратно. Решение не выглядело спонтанным.

МНОГИЕ УПРАЖНЕНИЯ БОУМЭНА СОВПАДАЛИ С ТЕМИ, ЧТО Я ВИДЕЛ У ТИХОНОВА.

— В чем видите причины игрового кризиса сегодняшнего «Детройта»?

— Понятно, что такие игроки, как Ларионов, Фетисов, Федоров, Айзерман, Лидстрем, тот же Дацюк не рождаются каждое десятилетие. Но, во-первых, хоккеисты, о которых думали, что они могут заменить ушедших звезд — Юрчо, Татар, Нюквист, Смит — не стали теми, кем могли бы быть. Во-вторых, неожиданно иссяк шведский источник. Главный европейский скаут «Детройта» Хокан Андерссон много лет пользовался проверенной тактикой: малоизвестных шведов брали в конце драфта, а потом из них получались замечательные мастера.

В-третьих, сыграл свою роль уход Майка Бэбкока, возглавлявшего «Детройт» десять лет. Недаром его очень долго просили остаться. На нем многое держалось, хоть стиль был уже не тот, что в 90-е годы при Боумэне. Джефф Блэшилл, пришедший на место Бэбкока, пока не показывает ничего. У команды нет ни звезд, ни игры. И когда будут — неизвестно. Того «Детройта», который мы помним, давно уже нет. А его стиль неожиданно переместился в «Чикаго», и вы знаете, с кем. Смотреть на них одно удовольствие.

— Ларионов говорил мне, что Скотти Боумэн в роли консультанта своего сына в свои 83 оказывает очень большое влияние на все, что происходит в «Блэкхокс».

— Консультант сына — это больше, чем консультант. Я в очень хороших отношениях с Клиффом Флетчером, одно время работавшим генеральным менеджером у меня в «Финиксе», а его сын Чак уже много лет занимает тот же пост в «Миннесоте». Клифф не то что консультирует его, но отношения отца и сына, работающих в одной области — это всегда интересно.

— У меня вообще родилась версия, что на игре «Детройта» еще долго после ухода Боумэна сказывалась инерция его работы. Потому что он тоже влиял на все процессы. Дацюк и Зеттерберг были не только задрафтованы, но и появились в команде еще при нем. А больше суперзвезд и не было.

— То, что некоторое время еще все шло по инерции, — однозначно. В 90-е, приезжая в Финикс, «Детройт» мог провести в городе пару дней. Тренировочный каток находился в здании клубного офиса «Койотов», и занятия я видел. И меня удивило, что многие упражнения походили на те, что практиковали советские тренеры. Правда, неизвестно, кто у кого их взял. Но была масса вещей, которые я видел, например, у Виктора Тихонова. Но у Бэбкока совершенно другой стиль, и со временем все это закончилось. Как видим — бесславно.

— Уход Бэбкока на многом отразился, или с ним при таком составе было бы то же самое?

— Не думаю, что что-то сильно бы изменилось. Подбор игроков влияет на многое. В 70−80-е годы в СССР были дискуссии — строить тактику от игроков или подбирать игроков в зависимости от тактики. Но хоккеистов откуда-то надо брать! И даже лучшие из тех, кого в последние годы брали в «Детройт» — Ванек, Нильсен — это временное затыкание дыр свободными агентами. Однако работает это далеко не всегда.

— Я посчитал, что с 2002 по 2013 годы «Детройт» задрафтовал всего двух россиян, и тех в 7-м и 8-м раундах. Это не очень похоже на клуб, который верит в игроков из России. Почему, по-вашему, Кен Холланд так себя повел, и считаете ли вы его, возглавляющего «Ред Уингз» с 1997 года, сильным генеральным менеджером?

— Цифры впечатляют. И вообще, если мне не изменяет память, все суперзвезды были задрафтованы «Детройтом» до Холланда. А при Холланде большой успех имели шведы, которых привез европейский скаут Хокан Андерссон. Этим и можно объяснить крен, который был сделан в эту сторону.

Как ни крути, при Холланде как генеральном менеджере команда добилась очень больших достижений (трех Кубков Стэнли. — Прим. И. Р.). Но крайне тяжело, практически невозможно, управляя клубом столько времени, сохранять свежий взгляд. Такое же происходило с Гленом Сатером в «Рейнджерс» и Лу Ламорелло в «Нью-Джерси». Прекрасно помню фразу совладельца «Рейнджерс»: «Сатер может сохранять пост генерального менеджера столько, сколько захочет». И это было в тот год, когда клуб в очередной раз не попал в плей-офф. Дружеские отношения владельца и управляющего довольно часто оказываются важнее спортивных результатов.

— Перспектив у «Детройта» нет?

— Мы с вами смотрели вместе Кубок мира. Можно ли было себе представить, что Джон Торторелла, который своими руками уничтожил сборную США, добьется колоссального успеха с «Коламбусом»? Который до этого сезона не попадал в АХЛ только потому, что там есть Бобровский и нет правила перехода из НХЛ в АХЛ? Поэтому никто и никогда не знает, что будет завтра.

Когда Колю Хабибулина в начале 2000-х продали в «Тампа-Бэй» после почти двух лет «отсидки» (он не хотел подписывать новый контракт с «Финиксом»), я чрезвычайно расстроился. Это означало, что он никогда ничего не выиграет. А то, что произошло в 2004 году с Хабибулиным, Лекавалье, Сан-Луи, Ричардсом и всеми остальными — и тем же Тортореллой, кстати — все помнят. Кубок Стэнли!

В СПИСКЕ КАНДИДАТОВ В СОТНЮ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ В ИСТОРИИ НХЛ БЫЛО ОКОЛО ДЕСЯТИ РОССИЯН.

— Вы — единственный человек из России, который в числе 58 экспертов участвовал в выборах ста лучших хоккеистов в истории НХЛ. Как это произошло?

— В конце прошлого лета мне позвонил вице-президент НХЛ по связям с общественностью с такой необычной просьбой — в числе других экспертов поучаствовать в выборе ста лучших игроков в истории НХЛ. Естественно, я был крайне удивлен, но тут же согласился. Чуть позже получил личное письмо от Гэри Бэттмена, где он поздравлял меня с включением в этот список и кратко описал критерии, по которым определяли список выборщиков.

— И какие же?

— Фраза дословно была такая: «В Blue Ribbon Panel (так назывался этот список. — Прим. И. Р.) включены уважаемые представители, работающие и работавшие в клубах НХЛ, сотрудники самой лиги и представители СМИ с большим стажем». Уже позже я прочел, что общий рабочий стаж выборщиков — более 1800 лет в хоккее.

Также Бэттмен объяснил, по каким совершенно четким критериям был — подчеркиваю, механически — выбран список 260 игроков, из числа которых нужно было выбирать. Впрочем, эти принципы не были секретом, они потом были опубликованы. Очень большую помощь оказали присланные из НХЛ файлы с досье на каждого из этих 260. Современных игроков знаю хорошо, но о людях, игравших до 1967 года, только читал и смотрел видео. Еще пару игроков можно было дописать самому, чем я и воспользовался.

В течение трех недель очень тщательно этим занимался, поскольку понимал, насколько это важно и ответственно. А потом отослал свой список — причем не в НХЛ, а в специальную бухгалтерскую контору, одну из самых известных в мире. Для того, чтобы не было никаких ошибок в подсчетах.

Только 1 января я узнал первую часть тех, кто был выбран в сотню, а также имена экспертов, которые были вместе со мной. Выяснилось, что от Европы там было только четверо — Рене Фазель, Вацлав Недомански, один шведский журналист и я. Мы составили компанию Скотти Боумэну, Гэри Бэттмену, Биллу Дэйли, Лу Ламорелло и еще многим известным людям. Каждый игрок за голос получал один балл.

— Кто еще из русских был в предложенном вам списке?

— Фамилий назвать не могу, но там были все или почти все российские энхаэловцы, достойные того, чтобы о них говорили в таком контексте. Включая четверых выбранных, их было около десяти. Я включил всех и добавил еще одного. Скажу так: не нужно обладать очень уж большим воображением, чтобы понять, кто там был. Включая наших легендарных игроков. Скажу только, что Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов там присутствовали.

— Поясните: Евгений Малкин был в этом списке или не дотянул по объективным статистическим критериям? А то последняя версия высказывалась в российских СМИ.

— Конечно, был. И считаю, что непопадание в сотню лучших двух человек — Малкина и Дэйла Хаверчука — очень странно.

ЕСЛИ БЫ НХЛ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ХОТЕЛА НЕ ПОЕХАТЬ В ПХЕНЧХАН, УЖЕ СТО РАЗ МОГЛА БЫ ОТКАЗАТЬСЯ.

— Чем, по-вашему, закончится история с Пхенчханом? Помнится, в сентябре у вас был оптимизм по поводу поездки туда энхаэловцев. Сейчас, видимо, его меньше.

— А вот и нет. Юрий Гагарин сказал: «Поехали!» — и Кореи-2018 это тоже, думаю, касается. Единственное, что меня удивляет, — люди, обвиняя НХЛ, совсем забывают, с чего все это началось. С того, что МОК заявил: «Мы больше платить не будем. Вы хотите играть — вы и платите». До этого все было нормально. А после этого — снежный ком.

— Оптимизма не убавилось, невзирая на все, что говорил Бэттмен в дни Матча звезд?

— Абсолютно. Если бы НХЛ по-настоящему хотела не поехать, на данный момент она уже сто раз могла бы окончательно отказаться. Ставлю на то, что энхаэловцы поедут в Пхенчхан.

— Может ли стать решающим заявление владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса, что он отпустит на Олимпиаду не только Овечкина, но и всех своих игроков? Ведь тогда в лиге может начаться феноменальный хаос!

— Вполне. И тут надо в первую очередь отдать должное Овечкину, набравшемуся смелости и сделавшему первое заявление. Это может стать одним из решающим фактором. Даже если Сашу в НХЛ очень серьезно оштрафуют, в России найдется достаточно людей, которые ему эти финансовые потери компенсируют. А если из «Вашингтона» поедут все, естественно, начнется хаос. Главное, чтобы Леонсис не отпустил на Олимпиаду Оши. Пусть исполняет свои штрафные броски в Северной Америке….