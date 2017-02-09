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9 февраля 2017, 16:05 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Вратарь Карри Рамо покинул фарм-клуб «Торонто»

Вратарь Карри Рамо покинул фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» в АХЛ, с которым в декабре 2016 года подписал пробный контракт.

Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.

Пропустивший долгое время после полученного в конце сезона-2015/16 разрыва крестообразной связки финн провёл за «Торонто Марлис» три матча, в которых отражал 88% бросков при 3,8 пропущенных гола за игру.

Восстановление после травмы Рамо продолжит в Финляндии.

Торонто Мэйпл Ливз
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