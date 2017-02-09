Малкин полетел с «Питтсбургом» на выездные матчи НХЛ с «Колорадо» и «Аризоной»
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, пропустивший несколько матчей
из-за травмы, полетел с командой на выездные встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» и «Аризоной», сообщается на официальном сайте лиги.
Малкин
«Он тренируется с ограниченным контактом. Мы стараемся постепенно допускать его к силовым эпизодам, чтобы убедиться, что даем ему шанс восстанавливаться нужным образом. Он делает успехи. Это обнадеживает», — заявил главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.
«Питтсбург» в рамках выездного турне в четверг сыграет с «Колорадо», а в субботу встретится с «Аризоной».
В нынешнем сезоне Малкин забросил 22 шайбы и сделал 32 результативных передачи в 47 матчах.
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