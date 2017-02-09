Малкин полетел с «Питтсбургом» на выездные матчи НХЛ с «Колорадо» и «Аризоной»

Малкин из-за травмы нижней части тела не играл с 24 января и пропустил пять игр «Питтсбурга» и Матч звезд НХЛ.

«Он тренируется с ограниченным контактом. Мы стараемся постепенно допускать его к силовым эпизодам, чтобы убедиться, что даем ему шанс восстанавливаться нужным образом. Он делает успехи. Это обнадеживает», — заявил главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

«Питтсбург» в рамках выездного турне в четверг сыграет с «Колорадо», а в субботу встретится с «Аризоной».

В нынешнем сезоне Малкин забросил 22 шайбы и сделал 32 результативных передачи в 47 матчах.