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9 февраля 2017, 13:48 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Малкин полетел с «Питтсбургом» на выездные матчи НХЛ с «Колорадо» и «Аризоной»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, пропустивший несколько матчей из-за травмы, полетел с командой на выездные встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» и «Аризоной», сообщается на официальном сайте лиги.

Малкин из-за травмы нижней части тела не играл с 24 января и пропустил пять игр «Питтсбурга» и Матч звезд НХЛ.

«Он тренируется с ограниченным контактом. Мы стараемся постепенно допускать его к силовым эпизодам, чтобы убедиться, что даем ему шанс восстанавливаться нужным образом. Он делает успехи. Это обнадеживает», — заявил главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

«Питтсбург» в рамках выездного турне в четверг сыграет с «Колорадо», а в субботу встретится с «Аризоной».

В нынешнем сезоне Малкин забросил 22 шайбы и сделал 32 результативных передачи в 47 матчах.

Питтсбург Пингвинз
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Малкин возобновил контактные тренировки

Малкин возобновил контактные тренировки

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин возобновил контактные тренировки и отправился с командой на выездные матчи. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
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