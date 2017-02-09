Бобровский отдал лидерство по победам
Статистика россиян на старте сезона НХЛ.
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НАБРАННЫЕ ОЧКИ
Лучший среди россиян — Евгений МАЛКИН Питтсбург — 54 (22+32) очка в 47 матчах.
Место в лиге — 5-е.
Лидер НХЛ — Сидни КРОСБИ Питтсбург — 60 (30+30) очков в 46 матчах.
Другие россияне в топ-20 — Владимир ТАРАСЕНКО
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
Лучший среди россиян — Александр ОВЕЧКИН Вашингтон — 26 голов в 54 матчах.
Место в лиге — 4-е.
Лидер НХЛ — Сидни КРОСБИ Питтсбург — 30 голов в 46 матчах.
Другие россияне в топ-20 — Владимир ТАРАСЕНКО
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
Лучший среди россиян — Евгений МАЛКИН Питтсбург — 32 передачи в 47 матчах.
Место в лиге — 11-е.
Лидер НХЛ — Коннор МАКДЭВИД Эдмонтон — 42 передачи в 55 матчах.
Другие россияне в топ-20 — Евгений КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 31 передача в 54 матчах, 15−17-е место.
ПЛЮС/МИНУС
Лучший среди россиян — Дмитрий ОРЛОВ Вашингтон — «+25» в 54 матчах.
Место в лиге — 8-е.
Лидер НХЛ -Джейсон ЗУКЕР Миннесота — «+32» в 53 матчах.
Другие россияне в топ-20 — Евгений КУЗНЕЦОВ Вашингтон — «+21» в 54 матчах, 15−16-е место.
Федор ТЮТИН Колорадо занимает пятое место с конца с результатом «-19» в 41 матче.
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ПЛОЩАДКЕ
Лучший среди россиян — Дмитрий КУЛИКОВ Баффало — 22 минуты 43 секунды за матч.
Место в лиге — 38-е.
Лидер НХЛ — Дастин БАФЛИН Виннипег — 27 минут 24 секунды за матч.
Россияне в топ-20 — нет.
СМЕНЫ ЗА МАТЧ
Лучший среди россиян — Никита ЗАЙЦЕВ Торонто — 30,6 смены за матч.
Место в лиге — 6−8-е.
Лидер НХЛ — Дрю ДАУТИ
Другие россияне в топ-20 — Дмитрий КУЛИКОВ Баффало — 29,5 смен за матч, 15−16-е место.
БРОСКИ
Лучший среди россиян — Александр ОВЕЧКИН Вашингтон — 210 бросков в 54 матчах.
Место в лиге — 1-е.
Преследователь — Бретт БЕРНС
Другие россияне в топ-20 — Владимир ТАРАСЕНКО
ПОБЕДНЫЕ ГОЛЫ
Лучший среди россиян — Александр ОВЕЧКИН Вашингтон — 7 голов в 54 матчах.
Место в лиге — 2-е.
Лидер НХЛ — Джефф КАРТЕР
Другие россияне в топ-20 — Артем АНИСИМОВ Чикаго — 6 голов в 50 матчах, 5-е место.
ВБРАСЫВАНИЯ
(Минимум 200 вбрасываний)
Лучший среди россиян — Артем АНИСИМОВ Чикаго — 45,7% (348 выигранных из 761).
Место в лиге — 112-е.
Лидер НХЛ — Антуан ВЕРМЕТТ Анахайм — 63,3% (593 выигранных из 936).
Россияне в топ-20 — нет.
СИЛОВЫЕ ПРИЕМЫ
Лучший среди россиян — Алексей ЕМЕЛИН Монреаль — 160 силовых приема в 53 матчах.
Место в лиге — 9-е.
Лидер НХЛ — Марк БОРОВИЦКИ Оттава — 215 силовых приемов в 43 матчах.
Другие россияне в топ-20 — Александр ОВЕЧКИН Вашингтон — 137 силовых приемов в 54 матчах, 19-е место.
БЛОКИРОВАННЫЕ БРОСКИ
Лучший среди россиян — Иван ПРОВОРОВ Филадельфия — 107
Место в лиге — 17-е.
Лидер НХЛ — Крис РАССЕЛ Эдмонтон — 143
Другие россияне в топ-20 — нет.
Лучший среди россиян — Дмитрий ОРЛОВ Вашингтон — 26 (4+22) очков в 54 матчах.
Место в лиге — 30-е.
Лидер НХЛ — Бретт БЕРНС
Россияне в топ-20 — нет.
Лучший среди россиян — Никита ЗАЙЦЕВ — 24 (2+22) очка в 52 матчах.
Место в лиге — 10−11-е.
Лидер НХЛ — Митчелл МАРНЕР Торонто — 46 (14+32) очков в 52 матчах.
Другие россияне в топ-20 — Иван ПРОВОРОВ Филадельфия — 22 (4+18) очка в 54 матчах, 17-е место.
ПОБЕДЫ (ВРАТАРИ)
Лучший среди россиян — Сергей БОБРОВСКИЙ Коламбус — 29 побед в 42 матчах.
Место в лиге — 2-е.
Лидер НХЛ — Деван ДАБНИК Миннесота — 29 побед в 41 матче.
Другие россияне в топ-20 — нет.
ПРОЦЕНТ ОТРАЖЕННЫХ БРОСКОВ
(НЕ МЕНЕЕ 15 МАТЧЕЙ)
Лучший среди россиян — Сергей БОБРОВСКИЙ Коламбус — 92,5%. (42 матча).
Место в лиге — 5-е.
Лучший результат в НХЛ — Джимми ХОВАРД Детройт — 93,4% (17 матчей).
Другие россияне в топ-20 — нет.
КОЭФФИЦИЕНТ НЕПРОБИВАЕМОСТИ
(НЕ МЕНЕЕ 15 МАТЧЕЙ)
Лучший среди россиян — Сергей БОБРОВСКИЙ Коламбус — 2,18 (42 матча).
Место в лиге — 6-е.
Лучший результат в НХЛ — Брэйден ХОЛТБИ Детройт — 1,94 (41 матч).
Другие россияне в топ-20 — нет.
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