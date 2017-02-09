Бобровский отдал лидерство по победам

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НАБРАННЫЕ ОЧКИ

Лучший среди россиян — Евгений МАЛКИН Питтсбург — 54 (22+32) очка в 47 матчах.

Место в лиге — 5-е.

Лидер НХЛ — Сидни КРОСБИ Питтсбург — 60 (30+30) очков в 46 матчах.

Другие россияне в топ-20 — Владимир ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 52 (25+27) очков в 54 матчах, 9-е место. Александр ОВЕЧКИН Вашингтон — 50 (26+24) очков в 54 матчах, 12-е место. Никита КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 49 (21+28) очков в 47 матчах, 13-е место. Артемий ПАНАРИН Чикаго — 48 (18+30) очков в 54 матчах, 16-е место.

ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ

Лучший среди россиян — Александр ОВЕЧКИН Вашингтон — 26 голов в 54 матчах.

Место в лиге — 4-е.

Лидер НХЛ — Сидни КРОСБИ Питтсбург — 30 голов в 46 матчах.

Другие россияне в топ-20 — Владимир ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 25 голов в 54 матчах, 8-е место. Евгений МАЛКИН Питтсбург — 22 гола в 47 матчах, 12-е место. Никита КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 21 гол в 47 матчах, 16−17-е место.

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Лучший среди россиян — Евгений МАЛКИН Питтсбург — 32 передачи в 47 матчах.

Место в лиге — 11-е.

Лидер НХЛ — Коннор МАКДЭВИД Эдмонтон — 42 передачи в 55 матчах.

Другие россияне в топ-20 — Евгений КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 31 передача в 54 матчах, 15−17-е место.

ПЛЮС/МИНУС

Лучший среди россиян — Дмитрий ОРЛОВ Вашингтон — «+25» в 54 матчах.

Место в лиге — 8-е.

Лидер НХЛ -Джейсон ЗУКЕР Миннесота — «+32» в 53 матчах.

Другие россияне в топ-20 — Евгений КУЗНЕЦОВ Вашингтон — «+21» в 54 матчах, 15−16-е место.

Федор ТЮТИН Колорадо занимает пятое место с конца с результатом «-19» в 41 матче.

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ПЛОЩАДКЕ

Лучший среди россиян — Дмитрий КУЛИКОВ Баффало — 22 минуты 43 секунды за матч.

Место в лиге — 38-е.

Лидер НХЛ — Дастин БАФЛИН Виннипег — 27 минут 24 секунды за матч.

Россияне в топ-20 — нет.

СМЕНЫ ЗА МАТЧ

Лучший среди россиян — Никита ЗАЙЦЕВ Торонто — 30,6 смены за матч.

Место в лиге — 6−8-е.

Лидер НХЛ — Дрю ДАУТИ Лос-Анджелес — 32,9 смены за матч.

Другие россияне в топ-20 — Дмитрий КУЛИКОВ Баффало — 29,5 смен за матч, 15−16-е место.

БРОСКИ

Лучший среди россиян — Александр ОВЕЧКИН Вашингтон — 210 бросков в 54 матчах.

Место в лиге — 1-е.

Преследователь — Бретт БЕРНС Сан-Хосе — 209 броска в 54 матчах.

Другие россияне в топ-20 — Владимир ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 174 броска в 54 матчах, 10-е место.

ПОБЕДНЫЕ ГОЛЫ

Лучший среди россиян — Александр ОВЕЧКИН Вашингтон — 7 голов в 54 матчах.

Место в лиге — 2-е.

Лидер НХЛ — Джефф КАРТЕР Лос-Анджелес — 9 голов в 54 матчах.

Другие россияне в топ-20 — Артем АНИСИМОВ Чикаго — 6 голов в 50 матчах, 5-е место.

ВБРАСЫВАНИЯ

(Минимум 200 вбрасываний)

Лучший среди россиян — Артем АНИСИМОВ Чикаго — 45,7% (348 выигранных из 761).

Место в лиге — 112-е.

Лидер НХЛ — Антуан ВЕРМЕТТ Анахайм — 63,3% (593 выигранных из 936).

Россияне в топ-20 — нет.

СИЛОВЫЕ ПРИЕМЫ

Лучший среди россиян — Алексей ЕМЕЛИН Монреаль — 160 силовых приема в 53 матчах.

Место в лиге — 9-е.

Лидер НХЛ — Марк БОРОВИЦКИ Оттава — 215 силовых приемов в 43 матчах.

Другие россияне в топ-20 — Александр ОВЕЧКИН Вашингтон — 137 силовых приемов в 54 матчах, 19-е место.

БЛОКИРОВАННЫЕ БРОСКИ

Лучший среди россиян — Иван ПРОВОРОВ Филадельфия — 107 блок-шотов в 54 матчах.

Место в лиге — 17-е.

Лидер НХЛ — Крис РАССЕЛ Эдмонтон — 143 блок-шота в 47 матчах.

Другие россияне в топ-20 — нет.

ЗАЩИТНИКИ-БОМБАРДИРЫ

Лучший среди россиян — Дмитрий ОРЛОВ Вашингтон — 26 (4+22) очков в 54 матчах.

Место в лиге — 30-е.

Лидер НХЛ — Бретт БЕРНС Сан-Хосе — 57 (22+35) очков в 54 матчах.

Россияне в топ-20 — нет.

НОВИЧКИ-БОМБАРДИРЫ

Лучший среди россиян — Никита ЗАЙЦЕВ — 24 (2+22) очка в 52 матчах.

Место в лиге — 10−11-е.

Лидер НХЛ — Митчелл МАРНЕР Торонто — 46 (14+32) очков в 52 матчах.

Другие россияне в топ-20 — Иван ПРОВОРОВ Филадельфия — 22 (4+18) очка в 54 матчах, 17-е место.

ПОБЕДЫ (ВРАТАРИ)

Лучший среди россиян — Сергей БОБРОВСКИЙ Коламбус — 29 побед в 42 матчах.

Место в лиге — 2-е.

Лидер НХЛ — Деван ДАБНИК Миннесота — 29 побед в 41 матче.

Другие россияне в топ-20 — нет.

ПРОЦЕНТ ОТРАЖЕННЫХ БРОСКОВ

(НЕ МЕНЕЕ 15 МАТЧЕЙ)

Лучший среди россиян — Сергей БОБРОВСКИЙ Коламбус — 92,5%. (42 матча).

Место в лиге — 5-е.

Лучший результат в НХЛ — Джимми ХОВАРД Детройт — 93,4% (17 матчей).

Другие россияне в топ-20 — нет.

КОЭФФИЦИЕНТ НЕПРОБИВАЕМОСТИ

(НЕ МЕНЕЕ 15 МАТЧЕЙ)

Лучший среди россиян — Сергей БОБРОВСКИЙ Коламбус — 2,18 (42 матча).

Место в лиге — 6-е.

Лучший результат в НХЛ — Брэйден ХОЛТБИ Детройт — 1,94 (41 матч).

Другие россияне в топ-20 — нет.