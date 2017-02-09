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9 февраля 2017, 11:19 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз назван первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче с Миннесотой он забросил победную шайбу в овертайме. Увеличить
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В победном матче против «Миннесоты» (4:3 ОТ) Тэйвз забросил победную шайбу в овертайме, а также сделал две результативных передачи.

Вторым в списке лучших стал защитник «Миннесоты» Джаред Сперджон, отметившийся заброшенной шайбой.

Тройку замкнул нападающий «Чикаго» Ричард Паник, который забросил шайбу и отдал результативную передачу.

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