Форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз признан первой звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз назван первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В победном матче против «Миннесоты» (4:3 ОТ) Тэйвз забросил победную шайбу в овертайме, а также сделал две результативных передачи.
Вторым в списке лучших стал защитник «Миннесоты» Джаред Сперджон, отметившийся заброшенной шайбой.
Тройку замкнул нападающий «Чикаго» Ричард Паник, который забросил шайбу и отдал результативную передачу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter