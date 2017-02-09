Тэйвз установил рекорд «Чикаго» по голам в овертаймах в регулярных чемпионатах

Эта шайба стала для Тэйвза девятой в овертаймах регулярных чемпионатов, что является лучшим показателем в истории клуба с тех пор, как в НХЛ было введено пятиминутное дополнительное время (сезон-1983/84).



По восемь шайб в овертаймах за «Чикаго» имеют в активе Патрик Шарп и Мариан Госса.

