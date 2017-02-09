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9 февраля 2017, 10:27 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Тэйвз установил рекорд «Чикаго» по голам в овертаймах в регулярных чемпионатах

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз принёс победу своей команде в овертайме матча с «Миннесотой Уайлд», который закончился со счётом 4:3.

Эта шайба стала для Тэйвза девятой в овертаймах регулярных чемпионатов, что является лучшим показателем в истории клуба с тех пор, как в НХЛ было введено пятиминутное дополнительное время (сезон-1983/84).

По восемь шайб в овертаймах за «Чикаго» имеют в активе Патрик Шарп и Мариан Госса.

Чикаго Блэкхокс
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