Тэйвз установил рекорд «Чикаго» по голам в овертаймах в регулярных чемпионатах
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз принёс победу своей команде в овертайме матча с «Миннесотой Уайлд», который закончился со счётом 4:3.
Эта шайба стала для Тэйвза девятой в овертаймах регулярных чемпионатов, что является лучшим показателем в истории клуба с тех пор, как в НХЛ было введено пятиминутное дополнительное время (сезон-1983/84).
По восемь шайб в овертаймах за «Чикаго» имеют в активе Патрик Шарп и Мариан Госса.
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