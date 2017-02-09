Малкин возобновил контактные тренировки
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин возобновил контактные тренировки и отправился с командой на выездные матчи. Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
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Россиянин получил травму нижней части тела 24 января в матче против «Сент-Луиса» (0:3).
В текущем сезоне 30-летний форвард набрал 54 (22 шайбы + 32 передачи) очка в 47 матчах. На момент получения травмы Малкин занимал второе место в списке бомбардиров сезона в НХЛ.
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