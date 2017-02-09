Гол Тэйвза в овертайме принес «Чикаго» победу над «Миннесотой»
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт. «Чикаго Блэкхокс» на выезде в овертайме победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в
Российские форварды «Блэкхокс» Артем Анисимов и Артемий Панарин очков не набрали.
|9.02.2017 04:00
|Регулярный чемпионат
|Xcel Energy Center
|Миннесота Уайлд
|3:4 ОТ
|Чикаго Блэкхокс
|(0:1, 2:2, 1:0)
Главные тренеры
|Брюс Будро
|Джоэль Кенневилль
Вратари
|Дарси Кюмпер
|Кори Кроуфорд
|1-й период
|02:55
|Мэтью Дамба
|Рихард Паник
|02:55
|Райан Хартман (Д. Кит, В. Хиностроза)
|10:54
|18:24
|Чарли Койл
|2-й период
|Ник Шмолц (Дж. Тэйвз, Р. Паник)
|21:09
|21:46
|Джаред Сперджен (Э. Стаал, Н. Нидеррайтер)
|27:15
|Зак Паризе (Ч. Койл, Дж. Поминвилль)
|Брент Сибрук
|34:31
|Рихард Паник (Н. Яльмарссон, Дж. Тэйвз)
|37:24
|3-й период
|Деннис Расмуссен
|47:58
|56:57
|Эрик Хаула (М. Сканделла, Н. Нидеррайтер)
|Овертайм
|62:30
|Райан Сутер
|Джонатан Тэйвз (П. Кейн, Д. Кит)
|63:09
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс), Дж. Сперджен (Миннесота Уайлд), Р. Паник (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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