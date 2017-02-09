Гол Тэйвза в овертайме принес «Чикаго» победу над «Миннесотой»

Встреча, прошедшая в среду в Сент-Поле, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе «Чикаго» шайбы забросили Райан Хартман (11-я минута), Ник Шмальц (22), Рихард Паник (38) и Джонатан Тэйвз (64). У «Миннесоты» отличились Джаред Сперджен (22), Зак Паризе (28) и Эрик Хаула (57).

Российские форварды «Блэкхокс» Артем Анисимов и Артемий Панарин очков не набрали.