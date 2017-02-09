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9 февраля 2017, 9:22 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Гол Тэйвза в овертайме принес «Чикаго» победу над «Миннесотой»

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. «Чикаго Блэкхокс» на выезде в овертайме победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в среду в Сент-Поле, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе «Чикаго» шайбы забросили Райан Хартман (11-я минута), Ник Шмальц (22), Рихард Паник (38) и Джонатан Тэйвз (64). У «Миннесоты» отличились Джаред Сперджен (22), Зак Паризе (28) и Эрик Хаула (57).

Российские форварды «Блэкхокс» Артем Анисимов и Артемий Панарин очков не набрали.

9.02.2017 04:00 Регулярный чемпионат Xcel Energy Center
Миннесота Уайлд 3:4 ОТ Чикаго Блэкхокс
(0:1, 2:2, 1:0)
Главные тренеры
Брюс Будро Джоэль Кенневилль
Вратари
Дарси Кюмпер Кори Кроуфорд
1-й период
02:55 Мэтью Дамба
Рихард Паник 02:55
Райан Хартман (Д. Кит, В. Хиностроза) 10:54
18:24 Чарли Койл
2-й период
Ник Шмолц (Дж. Тэйвз, Р. Паник) 21:09
21:46 Джаред Сперджен (Э. Стаал, Н. Нидеррайтер)
27:15 Зак Паризе (Ч. Койл, Дж. Поминвилль)
Брент Сибрук 34:31
Рихард Паник (Н. Яльмарссон, Дж. Тэйвз) 37:24
3-й период
Деннис Расмуссен 47:58
56:57 Эрик Хаула (М. Сканделла, Н. Нидеррайтер)
Овертайм
62:30 Райан Сутер
Джонатан Тэйвз (П. Кейн, Д. Кит) 63:09
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс), Дж. Сперджен (Миннесота Уайлд), Р. Паник (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
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