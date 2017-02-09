Хоккеистка из ОАЭ провела тренировку с Овечкиным и «Вашингтоном»

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27-летняя Аль-Али, которая выступает за женскую сборную ОАЭ по хоккею, прибыла в Вашингтон из Абу-Даби в воскресенье, а в среду приняла участие в тренировке «Вашингтона». Спортсменка, которая занимается хоккеем с 2010 года, показала свои навыки владения шайбой, она также наносила броски по воротам с передач россиянина Александра Овечкина. Клюшку для тренировки девушке предоставил американский форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, а после занятий на льду Овечкин подарил ей и свою клюшку.

«Я потеряла дар речи, мои руки и ноги дрожали, когда смотрела на площадку, но как только мы начали общаться, то я сразу успокоилась. Я очень рада, надеюсь, что мой опыт вдохновит многих людей на преодоление различных жизненных барьеров. Я начала играть в хоккей шесть лет назад, а теперь не верю, что со мной это происходит», — сказала Аль- Али.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/FatimaAl_Ali">@FatimaAl_Ali</a> held her own at <a href="https://twitter.com/hashtag/Caps?src=hash">#Caps</a> practice. Here's a glimpse with more at 6 on CSN <a href="https://t.co/S3ZDJT0bIW">https://t.co/S3ZDJT0bIW</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/HockeyIsForEveryone?src=hash">#HockeyIsForEveryone</a> <a href="https://t.co/hgP4Ej5oOF">pic.twitter.com/hgP4Ej5oOF</a></p>— CSN Capitals (@CSNCapitals) <a href="https://twitter.com/CSNCapitals/status/829453183911092224">8 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В свою очередь, Овечкин рассказал, что визит хоккеистки может увеличить интерес к хоккею в стране Ближнего Востока. «В разговоре с ней я выразил надежду, что она сможет привлечь больше интереса к хоккею в своей стране. Возможно, что это будет новая лига, ведь она встретила тут некоторых важных людей», — улыбаясь рассказал Овечкин.

В рамках программы девушка также проведет символическое вбрасывание на матче регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Детройтом», который состоится в ночь на пятницу.