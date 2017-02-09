Хоккеистка из ОАЭ провела тренировку с Овечкиным и «Вашингтоном»
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Хоккеистка из ОАЭ Фатима
Аль-Али приняла участие в тренировке клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» в рамках социальной программы «Хоккей для всех». Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
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«Я потеряла дар речи, мои руки и ноги дрожали, когда смотрела на площадку, но как только мы начали общаться, то я сразу успокоилась. Я очень рада, надеюсь, что мой опыт вдохновит многих людей на преодоление различных жизненных барьеров. Я начала играть в хоккей шесть лет назад, а теперь не верю, что со мной это происходит», — сказала Аль- Али.
В свою очередь, Овечкин рассказал, что визит хоккеистки может увеличить интерес к хоккею в стране Ближнего Востока. «В разговоре с ней я выразил надежду, что она сможет привлечь больше интереса к хоккею в своей стране. Возможно, что это будет новая лига, ведь она встретила тут некоторых важных людей», — улыбаясь рассказал Овечкин.
В рамках программы девушка также проведет символическое вбрасывание на матче регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Детройтом», который состоится в ночь на пятницу.
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