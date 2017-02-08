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8 февраля 2017, 22:39 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Бостон» вновь вызвал Худобина из фарм-клуба

«Бостон Брюинз» вызвал российского голкипера Антона Худобина из фарм-клуба в АХЛ, информирует официальный сайт команды.

Бостон <span class=error>Брюинз</span> вызвал российского голкипера Антона <span class=error>Худобина</span> из <nobr>фарм-клуба</nobr> в <span class=error>АХЛ</span> информирует официальный сайт команды. Увеличить
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В обратном направлении уехал вратарь Зен Макинтайр.

В 11 матчах нынешнего сезона АХЛ Худобин одержал семь побед, в среднем пропуская по 2,69 гола за игру и отражая 89,6% бросков.

Худобин периодически вызывается в основной состав «Бостона», но в последний раз в НХЛ он выходил на лёд 23 декабря.

Бостон Брюинз
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