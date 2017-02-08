«Бостон» вновь вызвал Худобина из фарм-клуба

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В обратном направлении уехал вратарь Зен Макинтайр.



В 11 матчах нынешнего сезона АХЛ Худобин одержал семь побед, в среднем пропуская по 2,69 гола за игру и отражая 89,6% бросков.



Худобин периодически вызывается в основной состав «Бостона», но в последний раз в НХЛ он выходил на лёд 23 декабря.