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8 февраля 2017, 19:49 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Гавлат объявил о завершении карьеры

Чешский нападающий Мартин Гавлат объявил о завершении карьеры, сообщает ESPN.

Чемпион мира 2000 года не выходил на лед с прошлого сезона, когда выступал за «Сент-Луис». Также в карьере 35-летнего чеха значатся выступления за «Оттаву», «Чикаго», «Миннесоту», «Сан-Хосе» и «Нью-Джерси». В России в сезоне-2004/05 он играл за московское «Динамо», выиграв с ним суперлигу.

В регулярных чемпионатах НХЛ Гавлат провел 790 матчей, набрав 594 (242+352) очка, в плей-офф на его счету 75 игр и 52 (21+31) очка.

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