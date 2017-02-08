Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28707758/
8 февраля 2017, 19:16 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Р. Ротенберг: НХЛ может не отпустить Овечкина на ОИ, даже если разрешит клуб

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал переговоры по участию игроков из НХЛ на Олимпиаде-2018, а также возможный приезд на Игры форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Первый <nobr>вице-президент</nobr> Федерации хоккея России (<span class=error>ФХР</span>) Роман Ротенберг прокомментировал переговоры по участию игроков из <span class=error>НХЛ</span> на Олимпиаде-2018 а также возможный приезд на Игры форварда Вашингтона Александра <span class=error>Овечкина</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«С учётом моего опыта все решения принимает лига, если клуб отпускает Овечкина, то лига может заблокировать это решение очень легко. Лига всё решает, любой переход согласуется с Биллом Дэйли. Постоянно общаемся с Фазелем. Ничего не поменялось, на сегодняшний день они не едут. Официальная позиция ИИХФ будет известна до конца марта. С Дэйли обсуждали этот вопрос, у них независимая коммерческая лига, они считают, что им это невыгодно с учётом бизнес-процессов в лиге, но ситуация может поменяться.

Согласен с мнением Третьяка, мы на сегодняшний день инвестируем в развитие детского хоккея, у нас не та инфраструктура в стране, любое финансирование нам необходимо. 900 тысяч долларов — это 50% тендера конструкции крытого катка, нам лучше построить один каток, чем тратить на расходы, которые рекомендует нам оплатить ИИХФ.

Лучшие игроки за океаном, но у нас много игроков, которые заслуживают быть там, живут в России, радуют наших болельщиков, несмотря на предложения из НХЛ. Они заслуживают тоже получить шанс сыграть на Олимпиаде. На собрании об этом с командой говорил Олег Валерьевич, что у каждого игрока, кто сейчас в сборной на Евротуре. У всех есть шанс", — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Овечкин забросил 206-ю шайбу в большинстве и вышел на 14-е место в истории НХЛ

Овечкин забросил 206-ю шайбу в большинстве и вышел на 14-е место в истории НХЛ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. В ночь на среду капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 206-ю шайбу, когда его команда находилась в большинстве, и единолично занял 14-е место по данному показателю в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России