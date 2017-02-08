Р. Ротенберг: НХЛ может не отпустить Овечкина на ОИ, даже если разрешит клуб

«С учётом моего опыта все решения принимает лига, если клуб отпускает Овечкина, то лига может заблокировать это решение очень легко. Лига всё решает, любой переход согласуется с Биллом Дэйли. Постоянно общаемся с Фазелем. Ничего не поменялось, на сегодняшний день они не едут. Официальная позиция ИИХФ будет известна до конца марта. С Дэйли обсуждали этот вопрос, у них независимая коммерческая лига, они считают, что им это невыгодно с учётом бизнес-процессов в лиге, но ситуация может поменяться.

Согласен с мнением Третьяка, мы на сегодняшний день инвестируем в развитие детского хоккея, у нас не та инфраструктура в стране, любое финансирование нам необходимо. 900 тысяч долларов — это 50% тендера конструкции крытого катка, нам лучше построить один каток, чем тратить на расходы, которые рекомендует нам оплатить ИИХФ.



Лучшие игроки за океаном, но у нас много игроков, которые заслуживают быть там, живут в России, радуют наших болельщиков, несмотря на предложения из НХЛ. Они заслуживают тоже получить шанс сыграть на Олимпиаде. На собрании об этом с командой говорил Олег Валерьевич, что у каждого игрока, кто сейчас в сборной на Евротуре. У всех есть шанс", — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.