Р. Ротенберг: НХЛ может не отпустить Овечкина на ОИ, даже если разрешит клуб
Первый
вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал переговоры по участию игроков из НХЛ на Олимпиаде-2018, а также возможный приезд на Игры форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
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«С учётом моего опыта все решения принимает лига, если клуб отпускает Овечкина, то лига может заблокировать это решение очень легко. Лига всё решает, любой переход согласуется с Биллом Дэйли. Постоянно общаемся с Фазелем. Ничего не поменялось, на сегодняшний день они не едут. Официальная позиция ИИХФ будет известна до конца марта. С Дэйли обсуждали этот вопрос, у них независимая коммерческая лига, они считают, что им это невыгодно с учётом
Согласен с мнением Третьяка, мы на сегодняшний день инвестируем в развитие детского хоккея, у нас не та инфраструктура в стране, любое финансирование нам необходимо. 900 тысяч долларов — это 50% тендера конструкции крытого катка, нам лучше построить один каток, чем тратить на расходы, которые рекомендует нам оплатить ИИХФ.
Лучшие игроки за океаном, но у нас много игроков, которые заслуживают быть там, живут в России, радуют наших болельщиков, несмотря на предложения из НХЛ. Они заслуживают тоже получить шанс сыграть на Олимпиаде. На собрании об этом с командой говорил Олег Валерьевич, что у каждого игрока, кто сейчас в сборной на Евротуре. У всех есть шанс", — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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