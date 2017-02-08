Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен признан первой звездой дня в НХЛ

В победном матче против «Монреаля» (4:0) Рантанен отметился хет-триком.

Вторым в списке лучших игроков дня стал форвард «Баффало» Эвандер Кейн, две шайбы которого помогли его команде победить «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).

Третьей звездой игрового дня признан форвард «Миннесоты» Джейсон Поминвилль, в активе которого 4 (2 шайбы + 2 результативные передачи) очка в игре против «Виннипега» (4:2).