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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28699376/
8 февраля 2017, 10:00 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В победном матче против «Монреаля» (4:0) Рантанен отметился хет-триком.

Вторым в списке лучших игроков дня стал форвард «Баффало» Эвандер Кейн, две шайбы которого помогли его команде победить «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).

Третьей звездой игрового дня признан форвард «Миннесоты» Джейсон Поминвилль, в активе которого 4 (2 шайбы + 2 результативные передачи) очка в игре против «Виннипега» (4:2).

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