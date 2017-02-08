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8 февраля 2017, 8:07 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Две шайбы Кучерова и два паса Наместникова помогли «Тампе» разгромить «Лос-Анджелес»

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. «Тампа Бэй» на своем льду добилась крупной победы над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российские легионеры «Лайтнинг» Никита Кучеров и Владислав Наместников набрали на двоих четыре очка.

<em>МОСКВА 8 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em><span class=error>Тампа</span> <span class=error>Бэй</span> на своем льду добилась крупной победы над Лос-Анджелес <span class=error>Кингз</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span> российские легионеры Лайтнинг Никита Кучеров и Владислав Наместников набрали на двоих четыре очка. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в Тампе, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Джонатан Друэн (на 8-й минуте), Кучеров (27, 39), Габриэль Дюмонт (32) и Брэйдон Коберн (54). Наместников дважды ассистировал Кучерову.

Кучеров и Наместников в итоге были признаны первой и третьей звездами встречи соответственно. Еще один российский легионер «Тампы» голкипер Андрей Василевский в матче участия не принял, а игравший за «Лайтнинг» в этой встрече вратарь Бен Бишоп отразил 28 бросков и был признан второй звездой.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский сделал 24 «сейва» в победном матче «Блю Джекетс» с «Детройтом» — 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). Игра прошла в Детройте и завершилась в овертайме. Россиянин был признан второй звездой встречи.

Владимир Тарасенко и Иван Барбашев внесли заметный вклад в крупную гостевую победу «Сент-Луиса» над «Оттавой» — 6:0 (0:0, 2:0, 4:0). Тарасенко, признанный второй звездой матча, забросил вторую и пятую шайбы. Барбашев — шестую. Голкипер Джек Аллен отразил 30 бросков и был признан первой звездой.

Никита Зайцев отметился голом в победном матче его «Торонто» с «Далласом». Канадская команда одержала домашнюю победу со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1), Зайцев забросил третью шайбу в матче и вторую в нынешнем сезоне.

Результаты других игр дня в НХЛ:

«Виннипег» — «Миннесота» — 2:4,

«Колорадо» — «Монреаль» — 4:0,

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 4:2.

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